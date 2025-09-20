Partidos de la Jornada 9 del Apertura 2025 en la Liga BBVA MX, HOY sábado 20 de septiembre

La Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX sigue su marcha. Tras los primeros partidos, esté sábado 20 de noviembre se disputan cuatro compromisos.

Partidos de Liga MX, hoy sábado 20 de septiembre

En punto de las 17:00 horas, Pachuca recibe a Querétaro en el Estadio Hidalgo. Dirigidos por Jaime Lozano, los ‘Tuzos’ encaran el juego en casa luego de haber perdido ante Cruz Azul durante la Fecha 8. Por su parte, los ‘Gallos Blancos’ llegan de perder contra Monterrey.

Posteriormente, a las 19:00 horas Pumas se mide a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo de Efraín Juárez llega de ganarle a Mazatlán en su partido pasado, resultado con el que el cuadro del Pedregal tiene un registro de seis partidos al hilo sin conocer la derrota, no obstante, en la Jornada 9 se enfrentan a la escuadra comandada por Guido Pizarro, misma que se mantiene invicta en calidad de visitante en la presente campaña.

Minutos más tarde Chivas y Toluca entran en acción. El ‘Rebaño Sagrado’ llega al compromiso en el Estadio Akron tras haber tenido actividad a media semana, pues disputaron un juego pendiente correspondiente a la Jornada 1 frente a Tigres, encuentro en el que dividieron puntos tras igualar sin anotaciones. Ahora, reciben al actual campeón del futbol mexicano a las 19:07 horas. Los ‘Diablos Rojos’ llegan el partido luego de ganarle a Puebla el fin de semana pasado.

Finalmente, Monterrey y América cierran la actividad de este sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas. Dirigidos por Domènec Torrent, ‘Rayados’ busca recuperar el liderato del Apertura 2025, pues luego de la victoria de Cruz Azul frente a FC Juárez, el cuadro de La Noria ocupa la cima de la tabla general a espera del resultado de ‘La Pandilla’, equipo que tiene paso perfecto en el Estadio BBVA y que llega de vencer a Querétaro. Del otro lado, América viene golpeado, pues en la Jornada 8 perdieron el Clásico Nacional frente a Chivas y encaran el juego en la Sultana del Norte con las bajas de Henry Martín y Jonathan dos Santos por lesión.

