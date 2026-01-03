Los partidos que se jugarán HOY sábado 3 de enero de la semana 18 de la temporada 2025 de la NFL

El final de la temporada regular de la NFL está por arrancar este 3 de enero, con una doble cartelera que mantiene la atención en los aficionados para que el día de mañana domingo 4 de enero se jueguen el resto de los partidos en una jornada saturada de pasión y emociones rumbo a la postemporada de la campaña 2025-2026.

Este sábado, a las 3:30 de la tarde, los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan ante los Carolina Panthers en el Raymond James Stadium. Este juego tiene mucha tensión pues Panthers si ganan o empatan, aseguran la NFC South y su boleto a playoffs de la NFL. En lo que concierne a Tampa Bay que son locales, todavía tienen opciones pero necesita ganar y esperar una derrota de Falcons el domingo, para seguir con vida y pensando en la postemporada, y es que las derrotas en últimas semanas ante Bills, Rams, Saints, Falcons y Dolphins les puso muy complicado el pase.

En su casa tratarán de agradarse, vencer y mantener la atención mañana cuando Falcons enfrenten a Saints, en donde los aficionados de Tampa parece que apoyarán a New Orleans.

Sobre el partido Panthers vs Buccaneers

Horario: 15:30 (CDMX)

Sede: Raymond James Stadium, Tampa

Récord Panthers: 8-8

Récord Buccaneers: 7-9

Seattle vs San Francisco, duelazo del cierre de temporada

Seattle Seahawks con marca de 13-3 se muestran como una máquina llegan encendidos con racha de 6 victorias y peleando la cima y van ante los San Francisco 49ers con un récord también interesante de 12-4), al igual que sus rivales, también llegan con 6 triunfos en fila. Su ofensiva es de terror ante los rivales que promedia más de 40 puntos en sus últimos tres juegos.

Horario: 19:00 (CDMX)

Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara.

Récord Seahawks: 13-3

Récord San Francisco: 12-4