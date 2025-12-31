Esto es lo que necesita cada equipo para avanzar a los playoffs de la NFL

Ya solamente resta una jornada para el cierre de la temporada regular de la NFL y varios equipos aún deben asegurar su lugar en los playoff . Con la postemporada a la vuelta de la esquina, la Semana 18 se presenta como una de las más atractivas del calendario, con partidos que definirán el orden final en ambas conferencias.

Como ya es habitual en este tramo final, la federación determinó los horarios para que los duelos más importantes se jueguen cuando ya hay mayor claridad sobre los escenarios posibles. Esto provoca que muchos equipos salten al campo sabiendo exactamente qué resultado necesitan y qué marcadores deben esperar en otros juegos.

Qué necesita cada equipo en la Conferencia Americana de la NFL

En la Conferencia Americana, la pelea por el primer puesto general sigue abierta. Denver Broncos depende de sí mismo para quedarse con la mejor marca de la AFC y asegurar el descanso en la primera ronda de los playoffs: una victoria ante Los Angeles Chargers le alcanza. De lo contrario, aún podría conservar ese privilegio si New England Patriots y Jacksonville Jaguars no ganan en sus respectivos compromisos.

Los Patriots también mantienen opciones de ser la mejor franquicia de la conferencia. Están obligados a vencer a Miami Dolphins y esperar que Denver no gane. Por su parte, Jacksonville Jaguars aparece como el tercero con posibilidades: necesita vencer a Tennessee Titans y que tanto Broncos como Patriots pierdan. No obstante, su prioridad pasa por asegurar la AFC Sur.

Los Texans aún sueñan con el título divisional, pero requieren una victoria ante Indianapolis Colts y una derrota de Jaguars. Mientras tanto, el duelo entre Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens definirá al campeón de la AFC Norte y el ganador clasificará a playoffs. Buffalo Bills y Chargers ya están dentro, aunque pueden mejorar su ubicación como comodines.

Qué necesita cada equipo en la Conferencia Nacional de la NFL

En la Conferencia Nacional, Seattle Seahawks y San Francisco 49ers se enfrentarán en un choque directo por el Oeste de la NFC y, además, por la primera siembra (el empate favorece a los de Washington). En el Sur, Carolina Panthers depende de sí mismo para consagrarse campeón divisional con una victoria o empate ante Tampa Bay Buccaneers. Estos, en cambio, necesitan ganar y que Atlanta Falcons pierda.

Con 14 equipos que avanzan a los playoffs y un formato que premia las mejores siembras con descanso y ventaja de localía, cada resultado de esta última jornada puede alterar significativamente el camino hacia el Super Bowl LX que se llevará a cabo en San Francisco.