¿Por qué hay partidos HOY lunes? La RAZÓN por la que hay juegos de la Liga BBVA MX este 17 de agosto

El fin de semana terminó, pero la Jornada 4 del Apertura 2026 todavía tiene futbol pendiente. Este lunes 17 de agosto se disputarán dos partidos de la Liga BBVA MX, una situación poco habitual dentro de un campeonato en el que la mayor parte de la actividad suele concentrarse entre viernes y domingo.

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No se trata de encuentros reprogramados de última hora. Necaxa vs León y Pachuca vs Puebla estaban contemplados para jugarse en lunes desde la publicación del calendario del Apertura 2026, dentro de una jornada particularmente extensa que comenzó el sábado 15 de agosto.

La explicación está en un calendario que durante agosto tuvo que construirse alrededor de la Leagues Cup 2026.

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La Leagues Cup modificó el calendario de la Liga BBVA MX

El Apertura disputó sus primeras tres jornadas entre mediados de julio y principios de agosto, pero posteriormente hizo una pausa para permitir la participación de los 18 clubes mexicanos en la Leagues Cup.

El torneo entre Liga BBVA MX y MLS comenzó el 4 de agosto, y su primera fase se extendió hasta mediados de mes. Cada equipo mexicano disputó tres encuentros antes de que solamente los cuatro mejores avanzaran a cuartos de final.

Por esa razón, no hubo Jornada de Liga MX durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto y la actividad del Apertura regresó hasta el 15.

La Jornada 4 quedó entonces distribuida durante tres días, con partidos sábado, domingo y lunes.

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¿Qué partidos de Liga MX hay HOY lunes 17 de agosto?

La actividad comienza con Necaxa vs León a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria. Los Rayos regresan al campeonato después de haber disputado su último compromiso de Leagues Cup apenas el jueves 13 de agosto, por lo que el lunes también les permitió contar con mayor margen de recuperación.

Más tarde será turno del Pachuca vs Puebla, programado para las 9:00 PM en el Estadio Hidalgo.

Después de estos dos partidos quedará oficialmente cerrada la Jornada 4.