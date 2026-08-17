CONFIRMADO: Club América firma a delantero brasileño para el Apertura 2026

Club América aún no se despide del mercado de fichajes y Guillermo Almada sigue buscando a un delantero centro para su equipo. El brasileño Carlos Vinícius es uno de los nombres que comenzaron a sonar en el entorno de las Águilas, pero en medio de los rumores, la institución azulcrema cerró la contratación de otro centrodelantero de Brasil que llegará para reforzar la cantera.

El brasileño Gustavo Góes anunció en sus redes sociales que tendrá una nueva etapa en su carrera: jugar para las Águilas del América. El futbolista de apenas 18 años pertenece al Sfera FC, institución que milita en las divisiones inferiores del campeonato paulista y que está dedicado especialmente al desarrollo de jóvenes talentos. Ahora, el joven delantero se sumará al combinado azulcrema para continuar con su crecimiento.

Quién es Gustavo Góes, el nuevo fichaje del América para el Apertura 2026

Gustavo Rodrigues Marcelino Góes nació el 18 de abril de 2008 en Brasil y se desempeña como delantero o mediocampista ofensivo. Es zurdo y destaca principalmente por su llegada al área, una cualidad que le permitió convertirse en una de las figuras más importantes de las categorías inferiores del Sfera FC.

Gustavo Góes se suma al América

Su mejor rendimiento llegó durante el Campeonato Paulista Sub-17 de 2025. Góes disputó 26 partidos, convirtió 20 goles y terminó como máximo anotador de la competencia. Además, fue pieza clave para que el Sfera conquistara el campeonato y terminó incluido en el equipo ideal del torneo.

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Durante 2026 fue promovido al conjunto Sub-20, categoría en la que registró cinco anotaciones en 11 encuentros. El juvenil llega al América mediante un préstamo con opción de compra y comenzará su etapa en México con el equipo Sub-21, donde buscará adaptarse y ganarse una futura oportunidad en el primer equipo de Guillermo Almada.

América sigue apostando su futuro al futbol brasileño

La conexión entre el América y el futbol brasileño se fortaleció durante la etapa de André Jardine. Para el Clausura 2026, la directiva incorporó a Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinícius Lima, tres futbolistas experimentados que aumentaron considerablemente la presencia de Brasil dentro del primer equipo azulcrema.

Esta relación también se extendió hacia las fuerzas básicas. En 2025, las Águilas contrataron a Ícaro da Conceição, mediocampista procedente del Sfera FC que comenzó jugando con la Sub-21. Su crecimiento le permitió realizar la pretemporada bajo las órdenes de Guillermo Almada y ser registrado con el primer equipo para disputar el Apertura 2026.

Ahora, Gustavo Góes seguirá exactamente el mismo camino. El joven atacante llega desde la misma institución brasileña y comenzará su proceso en la Sub-21. De esta manera, aunque Jardine ya no se encuentra en Coapa, el América mantiene abierta la ruta de captación en Brasil y continúa buscando futbolistas que puedan convertirse en piezas importantes para el futuro.