Nota

Los 3 partidos que no te puedes perder esta semana en la Champions League

Son 3 los partidos que sobresalen en la Jornada 4 de la Champions League, por lo que no te puedes perder ninguno de estos duelos entre contendientes a levantar la orejona el próximo año

Kylian Mbappé y Mohamed Salah en el Liverpool vs Real Madrid; UEFA Champions League
Herminio Fernández
Champions League
La Jornada 4 de la UEFA Champions League trae varios duelos de alto voltaje y tres choques acaparan las miradas: Liverpool vs Real Madrid, PSG vs Bayern Múnich y Manchester City vs Borussia Dortmund. La Jornada 4 se disputa el 4 y 5 de noviembre, una fecha que puede marcar tendencias importantes en la fase de liga.

Xabi Alonso y el Real Madrid preparan su visita al Liverpool

Liverpool vs Real Madrid (Anfield). El clásico moderno entre ingleses y españoles vuelve a escena en Anfield, escenario propicio para noches intensas. Liverpool llega con la necesidad de recuperar consistencia en su grupo y en la liga, mientras que el Real Madrid buscará mantener su paso firme en Europa; el choque plantea el clásico duelo entre la presión alta y la capacidad de control del balón de su rival. Las claves estarán en cómo Liverpool gestiona las bandas y en la movilidad de los delanteros merengues para desordenar la defensa local.

Los gigantes de Alemania y Francia se miden PSG vs Bayern Múnich (Parc des Princes)

Este enfrentamiento promete epicidad, con dos plantillas repletas de talento y ambición que llegan con la intención de confirmar su candidatura por el título. PSG y Bayern han protagonizado encuentros con mucha historia en las últimas temporadas y arriban con amplias expectativas; el duelo incorpora ingredientes tácticos, con ataque veloz por parte parisina frente a la precisión y poderío físico bávaro y el morbo añadido de enfrentamientos recientes en torneos de clubes.

Más allá de nombres concretos, será un choque entre dos estilos dominantes en Europa.

Pep Guardiola y el Manchester City en busca de recuperar la memoria frente al Borussia Dortmund

Manchester City vs Borussia Dortmund (Etihad Stadium). Pep Guardiola de nuevo frente a la electricidad ofensiva del Dortmund, promete ser un partido donde la posesión y la pausa del City chocan contra la verticalidad y el juego de transición alemana. La capacidad de Dortmund para castigar las pérdidas y la necesidad del City de controlar los espacios interiores harán del mediocampo un escenario decisivo; la resolución de las acciones a balón parado y la eficacia en la última tercera parte serán determinantes.

En conjunto, los tres partidos representan lo mejor de la Jornada 4 de la temporada 2025-2026 de la Champions League, ya que están cargados de historia, táctica y talento individual. Esta fecha no sólo repartirá puntos, también dejará señales claras sobre quiénes llegan con más opciones a la fase eliminatoria y quiénes deberán rediseñar su estrategia.

