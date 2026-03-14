logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Mientras México jugará vs Portugal y Bélgica, los partidos que prepara Sudáfrica en marzo previo a su debut vs la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

No solo la Selección Mexicana se prepara para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también Sudáfrica disputará amistosos

Sudáfrica se enfrentará a Panamá en amistosos
Sudáfrica se enfrentará a Panamá en amistosos|Instagram: @bafanabafanaofficial

Escrito por: Francisco Fernández

Mientras que la Selección Mexicana se prepara para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio ante su similar de Sudáfrica, enfrentando a Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo, los Bafana Bafana hacen lo propio con un par de amistosos en casa.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El mensaje de la Selección Mexicana tras la baja de Marcel Ruiz

Grêmio 1 - 1 Red Bull Bragantino| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

Sudáfrica se prepara para su debut ante México con un par de amistosos

La Selección de Sudáfrica aprovechará la Fecha FIFA de marzo para sostener un par de partidos amistosos que servirán como preparación para su debut mundialista ante México en la cancha del Estadio Azteca el próximo jueves 11 de junio.

Los Bafana Bafana se enfrentarán a Panamá el próximo 27 de marzo en el Estadio Moses Mabhida de Durban y posteriormente, el 30 del mismo mes, volverán a medirse al conjunto Canalero, pero esta vez en el Estadio DHL de Ciudad del Cabo.

Por el momento, son los únicos partidos que tiene programados Sudáfrica previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y anteriormente disputó la Copa Africana de Naciones en la que llegó hasta Octavos de Final.

3-jugadores-sudafrica-copa-mundial-de-la-fifa-2026
|@bafanabafanaofficial

Estos partidos ante Panamá le servirán al entrenador Hugo Broos para probar jugadores de cara al arranque de la justa mundialista en donde Sudáfrica fungirá como sinodal para la presentación de México en el Mundial.

Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial de la FIFA 2026, tras su participación en Francia 98, Corea Japón 2002 y como anfitriones en 2010; sin embargo, nunca ha logrado superar la instancia de Fase de Grupos.

Te puede interesar: FIFA responde sobre la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA, luego del intercambio de posturas con Donald Trump

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo