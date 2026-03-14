Mientras México jugará vs Portugal y Bélgica, los partidos que prepara Sudáfrica en marzo previo a su debut vs la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras que la Selección Mexicana se prepara para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio ante su similar de Sudáfrica, enfrentando a Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo, los Bafana Bafana hacen lo propio con un par de amistosos en casa.

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Sudáfrica se prepara para su debut ante México con un par de amistosos

La Selección de Sudáfrica aprovechará la Fecha FIFA de marzo para sostener un par de partidos amistosos que servirán como preparación para su debut mundialista ante México en la cancha del Estadio Azteca el próximo jueves 11 de junio.

Los Bafana Bafana se enfrentarán a Panamá el próximo 27 de marzo en el Estadio Moses Mabhida de Durban y posteriormente, el 30 del mismo mes, volverán a medirse al conjunto Canalero, pero esta vez en el Estadio DHL de Ciudad del Cabo.

Por el momento, son los únicos partidos que tiene programados Sudáfrica previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y anteriormente disputó la Copa Africana de Naciones en la que llegó hasta Octavos de Final.

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Estos partidos ante Panamá le servirán al entrenador Hugo Broos para probar jugadores de cara al arranque de la justa mundialista en donde Sudáfrica fungirá como sinodal para la presentación de México en el Mundial.

Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial de la FIFA 2026, tras su participación en Francia 98, Corea Japón 2002 y como anfitriones en 2010; sin embargo, nunca ha logrado superar la instancia de Fase de Grupos.

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