Los partidos que le restan a Chivas para firmar su mejor torneo en la Liga BBVA MX

Chivas atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia reciente en la Liga BBVA MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito no solo lidera el Clausura 2026, sino que ha logrado un rendimiento que no se veía en el club desde hace más de tres décadas, ilusionando a toda su afición con la posibilidad de un título.

Mazatlán vs Cruz Azul | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX

Con 10 victorias en apenas 12 jornadas, el Rebaño ha firmado el mejor arranque de su historia en torneos cortos en los últimos 30 años. Pero el desafío no termina ahí: el cierre del campeonato será clave para consolidar esta campaña histórica en la Liga BBVA MX y romper récords tanto colectivos como individuales.

Calendario de Chivas Clausura 2026: los partidos clave que restan para romper récords

De cara al cierre del torneo, Guadalajara tiene por delante 5 encuentros que definirán si este equipo logra convertirse en el mejor en la historia reciente del club. Los rivales que restan en el calendario son:



Pumas (5 de abril)

Tigres (11 de abril)

Puebla (18 de abril)

Necaxa (23 de abril)

Xolos de Tijuana (25 de abril)

Estos partidos no solo serán determinantes para asegurar el liderato general, sino también para intentar superar la marca de 34 puntos, cifra que Chivas alcanzó en torneos como Verano 1997, Invierno 1999, Clausura 2004 y Clausura 2023.

Chivas y el Mundial 2026: el desafío de Milito de armar un equipo competitivo

A pesar del gran presente, el panorama no está exento de complicaciones. Uno de los principales desafíos que enfrentará el equipo será la posible ausencia de jugadores convocados al Mundial 2026, quienes podrían perderse la Liguilla debido a compromisos internacionales. Esta situación podría afectar directamente el rendimiento del equipo.

En el plano individual, Armando "La Hormiga" González está cerca de hacer historia. Con 22 goles en la temporada 2025-26, ya igualó lo hecho por Omar Bravo en 2006-07 y está a solo 1 gol de convertirse en el máximo referente goleador del club en una campaña reciente. ¿Podrá Chivas transformar un torneo histórico en un campeonato que quede grabado para siempre en su historia?