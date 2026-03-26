El jugador que era vendedor ambulante y hoy volverá a la Liga BBVA MX con un gran equipo

Cada vez son más los futbolistas que intentan crear una segunda fuente de ingresos además de su contrato profesional. Uno de los casos más emblemáticos de la Liga BBVA MX es el de Isaác Brizuela. El ex-jugador de Chivas tiene un negocio gastronómico que se basa en vender marquesitas y que inició hace 8 años gracias a su amor por la cocina. No obstante, ahora regresaría al futbol, pero lejos del ámbito profesional.

El ‘Conejito’ Brizuela se encuentra sin equipo desde el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finalizó su contrato con el Guadalajara. Desde aquel momento, el experimentado futbolista de 35 años no dio noticias respecto a su futuro y sus aficionados más cercanos aún se encontraban esperando noticias sobre su situación. Sin embargo, en las últimas horas confirmó su regreso a las canchas con las Leyendas del Guadalajara.

Isaác Brizuela, Chivas|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

En redes sociales, Brizuela compartió una publicación donde confirma que formará parte del Clásico de Leyendas entre el Club América y Chivas. De esta manera, el extremo tendría su debut con la escuadra de futbolistas veteranos del Guadalajara el próximo 18 de abril en Quintana Roo. Sería la primera aparición del ‘Conejito’ tras haber terminado contrato con el conjunto rojiblanco en el diciembre pasado.

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Un retiro a la vuelta de la esquina

Si bien es cierto que no realizó ningún anuncio oficial, esta decisión tomada por Brizuela podría significar su retiro del futbol profesional. A lo largo de estos últimos meses no logró conseguir un nuevo equipo y todo apunta a que colgará los tacos para volcarse al futbol amateur y a sus propios negocios como la venta de marquesitas.

Isaác Brizuela estará en el Clásico de Leyendas entre América y Chivas|Isaác Brizuela / IG

El negocio de Isaác Brizuela y la venta de marquesitas

Mientras era jugador de Chivas, Brizuela emprendió su primer negocio llamado Marquesitas Las Originales. El mismo cuenta con varias sucursales repartidas por Guadalajara y es un verdadero éxito en el ámbito nacional. Tanto es así que el ‘Conejito’ afirmó que sus marquesitas se venderán en el Estadio Banorte durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Todo comenzó gracias a su padre, quien era un experto en la cocina: “A mí me viene la cocina desde mi papá que trabajó en Estados Unidos muchos años y ahí aprendió a cocinar. Desde chiquito me gustó trabajar, ayudar a mis papás y es algo que no me pesa y que no me preocupa, porque sé que desde niño trabajé, así que lo puedo seguir haciendo”, decía el ex-futbolista en el programa Show del Niño.

