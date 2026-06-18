Los partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Jornada 2 del Mundial 2026

Se fue la Fecha 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Fase de Grupos sigue su marcha y para la Jornada 2, TV Azteca trae emociones garantizadas con una serie de encuentros imperdibles.

Te puede interesar: Así van TODOS los GRUPOS del Mundial 2026 tras la Jornada 1

En primera instancia, México se enfrenta a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, partido a disputarse el jueves 18 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana encara su segundo partido del certamen internacional luego de haber derrotado a Sudáfrica en el encuentro inaugural. Del otro lado, el equipo de Asia llega al compromiso tras ganarle a República Checa en Zapopan.

Posteriormente, el viernes 19 de junio Brasil se mide a Haití en el Estadio Filadelfia a las 18:30 horas. El cuadro comandado por Carlo Ancelotti busca su primera victorias tras un arranque en igualada ante Marruecos. Por su parte, los caribeños vienen de caer ante Escocia.

Para el sábado 20 de junio, Países Bajos choca ante Suecia en un duelo que promete. La escuadra de Ronald Koeman tuvo un inicio con empate ante Japón. Mientras que los suecos golearon a Túnez. El encuentro se tiene programado para las 11:00 de la mañana, tiempo del Centro de México.

Tras haber tenido un arranque decepcionante en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España vuelve a escena para enfrentar a Arabia Saudita. Comandados por Luis de la Fuente, 'La Furia' no pudo romper el cero en la Fecha 1 ante Cabo Verde, escuadra debutante en el torneo internacional. El duelo de España vs Arabia Saudita se va a disputar el domingo 21 de junio a las 10:00 am en la cancha del Estadio Atlanta.

Por otra parte, Noruega y Senegal se verán las caras el lunes 22 junio en Nueva York. Liderados por Erling Haaland, 'Los Vikingos Rojos' llegan al partido de la Fecha 2 tras ganarle a Irak en un duelo en el que su figura hizo un doblete. Mientras que el equipo africano encara el compromiso luego de perder ante Francia.

Finalmente, la Fecha 2 en TV Azteca se cierra con el Colombia vs RD Congo en el Estadio Guadalajara. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo llega de vencer a Uzbekistán. Mientras que RD Congo viene de empatar frente a la Selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo.

Partidos de la Jornada 2 por TV Azteca