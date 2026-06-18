Así van TODOS los GRUPOS del Mundial 2026 tras la Jornada 1

Se fue la Jornada 1 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En una competencia que ahora contempla a 48 equipos, todas las naciones ya han disputado su primer partido en la competencia que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Así va la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo A

En el Grupo A, la Selección Mexicana lidera el sector. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional se ubica en primero tras un debut con victoria en el juego inaugural ante Sudáfrica. Corea del Sur ocupa el segundo puesto luego de ganarle a Chequia, escuadra que aparece en tercero y en el fondo se ubican los 'Bafana Bafana'.



México 3 Corea del Sur 3 República Checa 0 Sudáfrica 0

Grupo B

Para el Grupo B las cosas se encuentran igualadas. Suiza, Canadá, Qatar, Bosnia y Herzegovina, en ese orden, se acomodan los equipos tras la Fecha 1 del certamen internacional.



Suiza 1 Canadá 1 Qatar 1 Bosnia y Herzegovina 1

Grupo C

En el Grupo C, Escocia se encuentra a la cabeza. El cuadro de Reino Unido obtuvo los tres puntos ante Haití. En segundo y tercer lugar se ubican Marruecos y Brasil respectivamente, esto tras dividir unidades. Mientras que Haití ocupa el fondo.



Escocia 3 Marruecos 1 Brasil 1 Haití 0

Grupo D

Por otra parte, el Grupo D es liderado por Estados Unidos. Los anfitriones compartidos derrotaron a Paraguay, escuadra que se encuentra en cuarto sitio. En el otro enfrentamiento, Australia es segundo tras sumar los tres puntos ante Turquía, equipos que ocupa el tercer lugar.



Estados Unidos 3 Australia 3 Turquía 0 Paraguay 0

Grupo E

Entrando al Grupo E, Alemania es la gran favorita para llevarse el liderato de su sector. Luego de golear a Curazao en la Fecha 1, 'Die Mannschaft' se encuentra e primer lugar seguido de Costa de Marfil, cuadro que venció a Ecuador. 'La Tri' es tercero y en el fondo aparecen los debutantes en Copas Mundiales.



Alemania 3 Costa de Marfil 3 Ecuador 0 Curazao 0

Grupo F

En el Grupo F, Suecia tiene ventaja. El equipo dirigido por Graham Potter se ubica en la cima con tres unidades luego de vencer a Túnez. El segundo y tercer puesto le corresponden a Japón y Países Bajos respectivamente tras empatar y el cuarto sitio es de los africanos.



Suecia 3 Japón 1 Países Bajos 1 Túnez 0

Grupo G

Para el Grupo G los cuatro equipos tienen un punto. Nueva Zelanda e Irán lideran por los goles a favor, seguidos de Bélgica y Egipto en tercer y cuarto sitio respectivamente.



Nueva Zelanda 1 Irán 1 Bélgica 1 Egipto 1

Grupo H

Por su parte, en el Grupo H también se encuentran igualados. Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde aparecen en ese orden. 'La Celeste' y 'Los Halcones Verdes' se ubican arriba por empatar a un gol.



Uruguay 1 Arabia Saudita 1 España 1 Cabo Verde 1

Grupo I

En el Grupo I, aparecen equipos poderosos. El sector es liderado por Noruega, seguidos de Francia que también ganaron en la Fecha 1. El tercer lugar es de Senegal y en cuarto se encuentra Irak.



Noruega 3 Francia 3 Senegal 0 Irak 0

Grupo J

Pasando al Grupo J, Argentina se ha llevado los reflectores en la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con triplete de Lionel Messi, 'La Albiceleste' lidera su sector tras vencer a Argelia, escuadra que se ubica en el fondo. El segundo puesto es de Austria luego de ganarle a Jordania.



Argentina 3 Austria 3 Jordania 0 Argelia 0

Grupo K

En el Grupo K, Colombia lidera el sector. El equipo sudamericano hizo sus primeros puntos ante Uzbekistán, escuadra que se ubica al fondo. El segundo puesto es de la República Democrática del Congo tras empatar contra Portugal. La escuadra de Cristiano Ronaldo se encuentra en tercer lugar.



Colombia 3 RD Congo 1 Portugal 1 Uzbekistán 0

Grupo L

Finalmente, en el Grupo L Inglaterra va a la cabeza. 'El Equipo de la Rosa' tiene tres unidades luego de ganarle a Croacia, seguidos de Ghana que vencieron a Panamá. 'Los Canaleros' son tercero y el equipo de Luka Modric se encuentra en la parte baja.

