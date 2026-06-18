LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

Así van TODOS los GRUPOS del Mundial 2026 tras la Jornada 1

Luego de la Jornada 1 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así va la Fase de Grupos tras los primeros juegos del torneo internacional

Lionel Messi, Mundial 2026

Escrito por: Oscar Rodríguez

Se fue la Jornada 1 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En una competencia que ahora contempla a 48 equipos, todas las naciones ya han disputado su primer partido en la competencia que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Así va la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo A

En el Grupo A, la Selección Mexicana lidera el sector. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional se ubica en primero tras un debut con victoria en el juego inaugural ante Sudáfrica. Corea del Sur ocupa el segundo puesto luego de ganarle a Chequia, escuadra que aparece en tercero y en el fondo se ubican los 'Bafana Bafana'.

México3
Corea del Sur3
República Checa0
Sudáfrica0

Grupo B

Para el Grupo B las cosas se encuentran igualadas. Suiza, Canadá, Qatar, Bosnia y Herzegovina, en ese orden, se acomodan los equipos tras la Fecha 1 del certamen internacional.

Suiza1
Canadá1
Qatar1
Bosnia y Herzegovina1

Grupo C

En el Grupo C, Escocia se encuentra a la cabeza. El cuadro de Reino Unido obtuvo los tres puntos ante Haití. En segundo y tercer lugar se ubican Marruecos y Brasil respectivamente, esto tras dividir unidades. Mientras que Haití ocupa el fondo.

Escocia3
Marruecos1
Brasil1
Haití0

Grupo D

Por otra parte, el Grupo D es liderado por Estados Unidos. Los anfitriones compartidos derrotaron a Paraguay, escuadra que se encuentra en cuarto sitio. En el otro enfrentamiento, Australia es segundo tras sumar los tres puntos ante Turquía, equipos que ocupa el tercer lugar.

Estados Unidos3
Australia3
Turquía0
Paraguay0

Grupo E

Entrando al Grupo E, Alemania es la gran favorita para llevarse el liderato de su sector. Luego de golear a Curazao en la Fecha 1, 'Die Mannschaft' se encuentra e primer lugar seguido de Costa de Marfil, cuadro que venció a Ecuador. 'La Tri' es tercero y en el fondo aparecen los debutantes en Copas Mundiales.

Alemania3
Costa de Marfil3
Ecuador0
Curazao0

Grupo F

En el Grupo F, Suecia tiene ventaja. El equipo dirigido por Graham Potter se ubica en la cima con tres unidades luego de vencer a Túnez. El segundo y tercer puesto le corresponden a Japón y Países Bajos respectivamente tras empatar y el cuarto sitio es de los africanos.

Suecia3
Japón1
Países Bajos1
Túnez0

Grupo G

Para el Grupo G los cuatro equipos tienen un punto. Nueva Zelanda e Irán lideran por los goles a favor, seguidos de Bélgica y Egipto en tercer y cuarto sitio respectivamente.

Nueva Zelanda1
Irán1
Bélgica1
Egipto1

Grupo H

Por su parte, en el Grupo H también se encuentran igualados. Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde aparecen en ese orden. 'La Celeste' y 'Los Halcones Verdes' se ubican arriba por empatar a un gol.

Uruguay1
Arabia Saudita1
España1
Cabo Verde1

Grupo I

En el Grupo I, aparecen equipos poderosos. El sector es liderado por Noruega, seguidos de Francia que también ganaron en la Fecha 1. El tercer lugar es de Senegal y en cuarto se encuentra Irak.

Noruega3
Francia3
Senegal0
Irak0

Grupo J

Pasando al Grupo J, Argentina se ha llevado los reflectores en la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con triplete de Lionel Messi, 'La Albiceleste' lidera su sector tras vencer a Argelia, escuadra que se ubica en el fondo. El segundo puesto es de Austria luego de ganarle a Jordania.

Argentina3
Austria3
Jordania0
Argelia0

Grupo K

En el Grupo K, Colombia lidera el sector. El equipo sudamericano hizo sus primeros puntos ante Uzbekistán, escuadra que se ubica al fondo. El segundo puesto es de la República Democrática del Congo tras empatar contra Portugal. La escuadra de Cristiano Ronaldo se encuentra en tercer lugar.

Colombia3
RD Congo1
Portugal1
Uzbekistán0

Grupo L

Finalmente, en el Grupo L Inglaterra va a la cabeza. 'El Equipo de la Rosa' tiene tres unidades luego de ganarle a Croacia, seguidos de Ghana que vencieron a Panamá. 'Los Canaleros' son tercero y el equipo de Luka Modric se encuentra en la parte baja.

Inglaterra3
Ghana3
Panamá0
Croacia0
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo