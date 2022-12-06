Galería: Así se vivió el pase de Marruecos a cuartos de final

Se terminó la primera fase de eliminación directa de la Copa del Mundo Qatar 2022 en su instancia de octavos de final para dar paso a los cuartos de final en donde Marruecos se convirtió en el séptimo invitado al derrotar de manera sorpresiva a España en un dramático partido que terminó empatado sin anotaciones aún en tiempos extra y que obligó a la definición por tiros penales que tuvo en su portero Bono, a la máxima figura.

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Croacia sufrió pero avanza a Cuartos de Final | Protagonistas Extra

La escuadra africana se convierte en el caballo negro del Mundial al haber derrotado a Bélgica en fase de grupos y ahora a España para acceder por primera vez en toda su historia a cuartos de final en lo que es su sexta participación en la máxima fiesta del futbol.

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