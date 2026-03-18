HISTORIA: Venezuela vence a Estados Unidos en una final histórica

Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 3-2 a la selección de Estados Unidos en una final dramática disputada en el loanDepot Park. El desenlace llegó en la novena entrada, cuando Eugenio Suárez pegó un doble impulsor que permitió anotar a Javier Sanoja y sellar la histórica victoria venezolana. El cierre estuvo a cargo de Daniel Palencia, quien retiró la parte baja del inning y concretó el título.

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¿Quiénes fueron los héroes de Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol?

El juego tuvo además momentos sobresalientes para la Vinotinto; la primera carrera llegó con elevado de sacrificio de Maikel García y un jonrón solitario de Wilyer Abreu que parecía dar control a Venezuela. Estados Unidos reaccionó en la octava con un cuadrangular de Bryce Harper de dos carreras que empató el partido y llevó la definición a los instantes finales. La actuación colectiva del pitcheo venezolano, con una salida larga de Eduardo Rodríguez y relevos oportunos, fue clave para contener a la poderosa alineación estadounidense.

¿Cuál es la importancia del título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol?

Más allá del marcador, la conquista tiene un peso simbólico, es el primer título del país en la historia del torneo y una reivindicación de un béisbol que ha dado grandes figuras al deporte. La afición venezolana celebró con euforia en Miami y en todo el país, donde la victoria fue interpretada como un impulso de orgullo nacional. Para Estados Unidos, el revés es un golpe tras haber llegado con un roster cargado de estrellas y aspiraciones de revancha.

Venezuela cierra así una edición del Clásico en la que mostró cohesión, bateo oportuno y relevo efectivo; ingredientes que, en un torneo corto y de alta presión, terminaron por darle el trofeo más importante del béisbol internacional.

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