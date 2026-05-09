Era una de las joyas de Chequia y el futbol mundial, pero se apagó; llegó a valer más que Raúl Jiménez

Estamos a unas semanas para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección Mexicana, liderada por Raúl Jiménez, formará parte del Grupo A en donde enfrentará a tres combinados más, siendo estos Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

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Es precisamente Chequia quien cuenta con un delantero que en el pasado llegó a considerarse una de las joyas más grandes del futbol internacional pero que, si bien no ha tenido una triste carrera, no llegó a explotar su máximo nivel. Por tal motivo, vale hablar de Patrik Schick.

¿Quién es Patrik Schick y por qué nunca pudo sobresalir a nivel mundial?

Nacido el 24 de enero de 1996, Patrik Schick es un jugador nacido en Chequia que se desempeña como delantero y que, desde pequeño, llamó poderosamente la atención por su portento físico, lo cual hizo que saliera de su país natal rumbo a la Serie A de Italia.

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Fue precisamente aquí en donde Schick demostró sus mejores virtudes en equipos como la Roma y la Sampdoria; sin embargo, nunca fue ese delantero matón que muchos expertos consideraban, lo cual hizo que saliera de esta Liga para probar suerte en una de menor nivel como lo es la Alemana.

¿Por qué se compara a Schick con Raúl Jiménez?

La etapa que ha tenido en la Bundesliga ha sido fructífera, pues ha recuperado su instinto goleador con el Leipzig y, sobre todo, el Leverkusen, equipo al que pertenece. Como profesional, Patrik ha tenido la fortuna de sumar un total de 144 goles considerando todos los equipos en los que ha estado.

Es precisamente por estos números que algunos expertos lo relacionan directamente con Raúl Jiménez rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues cabe mencionar que, al día de hoy, el elemento mexicano registra 158 anotaciones, aunque con cinco años más que el checo.