Tiene 19 años, vale 80 millones y es el mejor jugador de su posición

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo muchas curiosidades respecto al nivel de varios futbolistas. Uno de ellos es un jugador que apenas tiene 19 años pero que, sin embargo, fue el mejor en su posición, motivo por el cual tiene un valor de 80 millones de euros.

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El éxito de la Selección de España no se podría entender sin la participación de Pau Cubarsi, jugador que destacó en las inferiores del Barcelona, que logró un puesto en el equipo titular y que, con 19 años, puede presumir formar parte de una de las generaciones campeonas del mundo.

Pau Cubarsi, ¿el mejor jugador defensivo del momento?

Una de las razones por las cuales esta Selección de España es histórica deriva de que solamente permitió un gol en ocho duelos disputados, y esto guarda estrecha relación con la gran participación de Pau Cubarsi, jugador de 19 años que fue el líder de la zaga ibérica.

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Y es que, pese a su corta edad, Pau Cubarsi ya cuenta con mucha experiencia en el futbol del viejo continente dado que ha sido titular con el Barcelona en las últimas dos temporadas, destacando no solo por su agresividad en el uno a uno, sino también por sus pases entre líneas.

Por tal motivo, y ahora como actual campeón del mundo con la Selección de España, es de esperarse que su carta tuviera un valor de 80 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt, convirtiéndolo en uno de los futbolistas más importantes de la generación rumbo al proceso del 2030.

¿Cuáles son los números de Pau Cubarsi en el Barcelona?

Si bien solo tiene 19 años de edad, Pau Cubarsi ya cuenta con una gran experiencia en el terreno de juego en el equipo principal del Barcelona, institución en donde registra 10,119 minutos distribuidos en 128 juegos y en donde, además, acumula dos anotaciones y cinco pases a gol.