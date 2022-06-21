Paul Pogba dice ser un ‘jugador único’ en entrevista con Inés Sainz

Previo al partido de exhibición de The Beautiful Game, el futbolista francés Paul Pogba tuvo una breve charla con Inés Sainz.

En las preguntas rápidas, el mediocampista campeón del mundo en Rusia 2018 se defininió como ‘un futbolista único’, además de rematar la entrevista puntualizando que lo primero que busca en el campo es ganar, divertirse y darle un espectáculo a la gente que paga por ver una entrada.

Equipo de Roberto Carlos venció al de Ronaldinho en The Beautiful Game

El equipo de Roberto Carlos derrotó 12 por 10 al equipo de Ronaldinho en el partido de exhibición de The Beautiful Game, celebrado en la Ciudad de Miami, Florida en el Estadio DRV PNK Stadium, también conocido como Lockhart Stadium, casa del Inter Miami.

Jugadores de futbol como Iván Zamorano, Vinicius Jr., Paulo Dybala, René Higuita, Ricardo Osorio y de otros deportes como Steve Nash y Chad Ochocinco participaron en el terreno de juego brindando un verdadero espectáculo.

¡Recuerda que puedes revivir el partido completo! Visita nuestro canal de Youtube, suscríbete y disfruta de esta exhibición con las grandes figuras del futbol mundial.