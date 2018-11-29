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Toluca 2-2 América
Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Omar Martinez/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Omar Martinez/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Omar Martinez/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
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Omar Martinez/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
Omar Martinez/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
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Isaac Ortiz/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
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Omar Martinez/MEXSPORT | Los Diablos Rojos se mantienen con vida en su serie de Cuartos de Final tras sacar un agónico empate ante las Águilas
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