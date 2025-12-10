Paulinho sorprendió al decir que quiere ser igual que estos 2 jugadores

Paulinho quiere seguir haciendo historia en Toluca. Tras consagrarse tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX, el portugués sueña con lograr el bicampeonato en este Apertura 2025 . En la previa de la Gran Final, el delantero habló de dicho objetivo este objetivo y sorprendió al elogiar a dos futbolistas extranjeros que dejaron su huella en el país.

En pleno Día de Medios, Paulinho confesó que tiene a dos jugadores emblemáticos como referentes, uno que actualmente se encuentra en la Liga BBVA MX y otro que es un ídolo para los Diablos Rojos: André-Pierre Gignac (a quien enfrentará en las finales) y José Saturnino Cardozo.

"Gignac y Cardozo tienen una historia muy buena en México. Son los dos extranjeros más exitosos aquí. Quiero hacer historia como ellos", aseguró el goleador portugués y añadió: "Estamos bien y muy emocionados por los partidos del jueves y domingo ".

Desde su llegada a Tigres, Gignac se convirtió en un emblema del equipo y se coronó campeón en 11 oportunidades, además de ser distinguido en 2016 como el mejor jugador de la temporada. Por su parte, Cardozo levantó cinco trofeos con Toluca y fue elegido como el futbolista más destacado de México en tres ocasiones.

"Para estar a la par de Cardozo y Gignac, hay que ganar títulos. Ellos tienen varios y han hecho mucho por el futbol mexicano, yo todavía no", reconoció Paulinho. "Estoy muy motivado y con ganas de ganar", concluyó.

¿Cuándo juegan Tigres y Toluca por la definición del Apertura 2025?

La Liga BBVA MX confirmó a través de sus portales oficiales cuáles serán los días y horarios de las finales del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres.



Partido de ida (local Tigres): jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario.

jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario. Partido de vuelta (local Toluca): domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.