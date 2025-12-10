Paulinho sorprendió al decir que quiere ser igual que estos 2 jugadores
El tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX elogió a otros dos icónicos futbolistas en la previa de la Gran Final
Paulinho quiere seguir haciendo historia en Toluca. Tras consagrarse tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX, el portugués sueña con lograr el bicampeonato en este Apertura 2025 . En la previa de la Gran Final, el delantero habló de dicho objetivo este objetivo y sorprendió al elogiar a dos futbolistas extranjeros que dejaron su huella en el país.
En pleno Día de Medios, Paulinho confesó que tiene a dos jugadores emblemáticos como referentes, uno que actualmente se encuentra en la Liga BBVA MX y otro que es un ídolo para los Diablos Rojos: André-Pierre Gignac (a quien enfrentará en las finales) y José Saturnino Cardozo.
"Gignac y Cardozo tienen una historia muy buena en México. Son los dos extranjeros más exitosos aquí. Quiero hacer historia como ellos", aseguró el goleador portugués y añadió: "Estamos bien y muy emocionados por los partidos del jueves y domingo ".
Desde su llegada a Tigres, Gignac se convirtió en un emblema del equipo y se coronó campeón en 11 oportunidades, además de ser distinguido en 2016 como el mejor jugador de la temporada. Por su parte, Cardozo levantó cinco trofeos con Toluca y fue elegido como el futbolista más destacado de México en tres ocasiones.
TE PUEDE INTERESAR:
- Además de Sergio Ramos, los jugadores que saldrían de Rayados tras la eliminación frente a Toluca
- Chivas sería el mejor equipo del Clausura 2026 si compra a estos 5 jugadores, según la IA
- TRAGEDIA: el aficionado de Toluca que fue asesinado por burlarse de la eliminación de Rayados de Monterrey
"Para estar a la par de Cardozo y Gignac, hay que ganar títulos. Ellos tienen varios y han hecho mucho por el futbol mexicano, yo todavía no", reconoció Paulinho. "Estoy muy motivado y con ganas de ganar", concluyó.
¿Cuándo juegan Tigres y Toluca por la definición del Apertura 2025?
La Liga BBVA MX confirmó a través de sus portales oficiales cuáles serán los días y horarios de las finales del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres.
- Partido de ida (local Tigres): jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario.
- Partido de vuelta (local Toluca): domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.