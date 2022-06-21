Los recuerdos que se lleva Paulo Dybala tras su salida de la Juventus

Previo al partido de exhibición de The Beautiful Game, el futbolista argentino Paulo Dybala tuvo una breve charla con Inés Sainz.

El crack sudamericano habló de su paso por la Juventus, club en el que logró consolidarse como un ídolo de la afición bianconeri. Luego de siete años, el canterano de Instituto Atlético Central Córdoba, dice adiós a la ciudad de Turín.

Esto fue lo que le dejó a Paulo Dybala haber jugado en la Juventus

‘La Joya’ habló maravillas de la ‘Juve’ en donde agradeció al cuadro italiano por todas las experiencias que tuvo gracias a su pase por esta institución.

‘Llegué de muy joven y aprendí muchas cosas. Aprendí a ganar sobre todo en el futbol, en un equipo tan importante que estaba consolidado pero que lo siguió haciendo por los siguientes años.Siete años son muchos, no es fácil estar ahí por tanto tiempo.’

'(Estoy) Contento con la experiencia que me dio, los jugadores, la gente que conocí. Jugué con figuras increíbles. Me dio la posibilidad de jugar en la selección de mi país (Argentina). Para mi vida, para mi carrera, fue un paso muy importante que siempre voy a llevar en mi corazón.’