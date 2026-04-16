Tiene 24 años, vale más de 100 millones y prefiere estar en Pumas antes que emigrar a Europa

Pumas se ha convertido, con el paso de las semanas, en uno de los candidatos más importantes a lograr el título de la Liga BBVA MX en este Clausura 2026. Parte de lo anterior deriva del gran nivel de sus futbolistas, destacando uno que tiene un valor superior a los 100 millones de pesos.

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Después de haber superado un periodo de adaptación que lo llevó a la banca durante varios compromisos, hoy por hoy Pedro Vite es uno de los cinco futbolistas más importantes que Pumas tiene en la actualidad. De hecho, dejó claro que, ahora mismo, prefiere a los de la UNAM sobre cualquier club de Europa.

¿Pedro Vite prefiere a Pumas antes de emigrar a Europa?

El cariño que Pedro Vite siente por Pumas en nueve meses desde su llegada al club ha hecho que la conexión con la afición y la ciudad lo aleje, al menos por ahora, del sueño de ir a Europa. Al menos esto fue lo que el ecuatoriano dijo en una entrevista para el portal MedioTiempo.

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En esta, el elemento que vale más de 5 millones de euros (según Transfermarkt), aseguró que “mataría por la camiseta de Pumas” al dejarse todo en la cancha para respaldar al club. Bajo este tenor, estableció que apostar por el proyecto de la UNAM lo ha hecho mejorar como futbolista profesional.

De hecho, durante el periodo de espera a su llegada por Pumas Pedro Vite fue sondeado por otros equipos como el Benfica y la Roma; sin embargo, el ecuatoriano se decantó por los universitarios, en parte, por la charla que tuvo con Efraín Juárez y el proyecto que le puso sobre la mesa.

¿Pedro Vite estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si no ocurre nada extraño en los próximos días, Pedro Vite no solo formará parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que seguramente será titular en el centro del campo de la Selección de Ecuador, la cual tiene como objetivo principal superar la siguiente ronda de este evento.