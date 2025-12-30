Peleador ganó su combate como visitante y después fue brutalmente atacado por los espectadores

Lo que reunió a cientos de aficionados para ver el combate de una final de kickboxing, se convirtió en en un ataque en contra del ganador del campeonato de la UKW. El video muestra cómo el peleador griego sufrió una agresión que pudo terminar en su muerte. Este es el relato de una victoria amarga concretada en suelo contrario.

¿Por qué este peleador casi termina muerto en Serbia?

La final de un torneo de kickboxing enfrentó al griego, Giannis Tsoukalas y al serbio Vahid Kicara en Serbia. Obviamente dicha situación trajo algo de tensión al tratarse de un luchador local contra un extranjero. Sin embargo, al momento en el que Giannis noqueó a su rival, la arena se volvió loca y según las palabras del entrenador del griego… pudo terminar en algo fatal.

Tras su triunfo, se ve perfectamente cómo Tsoukalas se va a su esquina a celebrar con los suyos, pero realmente de manera mesurada, pensando que ese triunfo fue la consecución del campeonato. Sin embargo, en un momento que el peleador se arrodilla para reconocer al rival y a la afición, se percibe cómo un hombre se acerca a golpearlo y patearlo en el suelo.

Posteriormente se supo que este era el hermano del competidor local, quien fue la chispa que encendió a todos los del equipo del serbio y a cientos de aficionados que se atrevieron a saltar al ring para agredir a los griegos, que solamente eran 4. Incluso, se nota cómo volaban sillas hacia dentro del ring.

¿Qué lesiones se provocaron sobre el peleador y su equipo?

Las declaraciones que recogieron los sitios locales e internacionales son las del entrenador de Giannis, Pavlos Kochlaridis, quien aseguró que fueron al menos un par de minutos donde recibieron golpes y patadas en la cabeza y las costillas. Tras esos dos minutos de horror, la policía privada intervino para poco a poco calmar las agresiones, que incluso se comentó incluyeron personas que amenazaban con cuchillos a los visitantes.

Dhuna në sport kalon çdo kufi: sportisti grek Giannis Tsoukalas u rrah barbarisht në ring në Serbi, bashkë me trajnerin, vetëm sepse fitoi ndeshjen. Rreth 100 persona sulmuan ekipin grek, pa ndërhyrje të policisë. Njollë e rëndë për sportin dhe sigurinë pic.twitter.com/rVxvdMTL83 — aktualitet.al (@AktualitetA) December 30, 2025

El campeón del torneo y su equipo fueron trasladados de Novi Pazar a Belgrado para recibir atención médica. Hoy las autoridades serbias están investigando para ejercer consecuencias penales sobre los autores de la brutal agresión. También se reportó que la seguridad contratada para el evento era escasa, por lo que el escándalo podría terminar muy mal en las siguientes horas.