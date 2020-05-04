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Fútbol

Tyson F. reconoció a Andy R. por knock out hacia Joshua

El campeón en los pesos completos, sostuvo que Ruiz salió con mejores dividendos ante Joshua.

Tyson Fury mexicano
LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 14: Tyson Fury makes his entrance to the ring for his heavyweight fight against Otto Wallin at T-Mobile Arena on September 14, 2019 in Las Vegas, Nevada. (Photo by David Becker/Getty Images)|David Becker/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El campeón de los pesos pesados, Tyson Fury reconoció al mexicano Andy Ruiz por haber noqueado a Anthony Joshua, a quien parece no tenerle mucho respeto, de acuerdo a sus últimas declaraciones.

En una reciente declaración, el pugilista británico explicó que él es el único monarca invicto y que Joshua es un “tierno bebé”.

El boxeador que tiene el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo, acotó que “un oponente de último momento como Andy Ruiz lo dejó inconsciente y luego en la revancha (Joshua) no pudo hacerle nada, reconociendo así el trabajo del azteca.

Respecto al boxeador que enfrente próximamente, no quiso entrar en detalles, pues está persuadido que el Covid-19 y la atención que merece, es lo importante en este momento.

Recientemente se especuló sobre un enfrentamiento entre Fury y Joshua, dejando de lado a Wilder, quien técnicamente tiene por contrato la oportunidad de volver a verse ante Tyson.

Andy Ruiz








|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

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