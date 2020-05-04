Tyson F. reconoció a Andy R. por knock out hacia Joshua

El campeón de los pesos pesados, Tyson Fury reconoció al mexicano Andy Ruiz por haber noqueado a Anthony Joshua, a quien parece no tenerle mucho respeto, de acuerdo a sus últimas declaraciones.

En una reciente declaración, el pugilista británico explicó que él es el único monarca invicto y que Joshua es un “tierno bebé”.

El boxeador que tiene el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo, acotó que “un oponente de último momento como Andy Ruiz lo dejó inconsciente y luego en la revancha (Joshua) no pudo hacerle nada, reconociendo así el trabajo del azteca.

Respecto al boxeador que enfrente próximamente, no quiso entrar en detalles, pues está persuadido que el Covid-19 y la atención que merece, es lo importante en este momento.

Recientemente se especuló sobre un enfrentamiento entre Fury y Joshua, dejando de lado a Wilder, quien técnicamente tiene por contrato la oportunidad de volver a verse ante Tyson.