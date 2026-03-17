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El PELIGROSO rival que le puede tocar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que está cerca de ser una selección top

A México aun le falta conocer a un rival que completará su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Selección Mexicana
Crédito: Mexsport

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección Mexicana ya conoce a dos de los rivales a los que se enfrentará durante la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso está definido el duelo de inauguración ante Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, aun queda un lugar vacante en el Sector A.

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La Selección top a la que se podría enfrentar México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana espera la definición de la Ruta D de la UEFA que definirá al último invitado del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las que se encuentran Macedonia del Norte, República Checa, Irlanda y Dinamarca.

A pesar de que las cuatro selecciones lucen complicadas y no se puede subestimar a ninguna, es el conjunto danés el que representa mayor peligro por su posición en el ranking FIFA en donde alcanzó el puesto 21, la mejor ubicada entre las aspirantes a colarse en el Mundial.

Los daneses tienen entre sus filas a figuras como Christian Eriksen, Rasmus Hojlund, Joachim Andersen, además de la experiencia en la portería de Kasper Schmeichel y llega al repechaje europeo tras concluir en la segunda posición del Grupo C, concediendo el pase directo al Mundial tras perder en el último juego frente a Escocia.

Christian Eriksen, jugador de Dinamarca

En la Liga de Naciones de la UEFA de la temporada 2024-25 calificó a los Cuartos de Final tras quedar segundos del Grupo A4, pero sucumbieron ante la eventual campeona Portugal.

En Copas Mundiales, Dinamarca tiene experiencia en seis participaciones, siendo la primera en México 86 y su mejor resultado fue en Francia 98 en donde alcanzó los Cuartos de Final, pero solo en dos ocasiones no ha logrado superar la Fase de Grupos.

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