¿Adiós Copa Mundial de la FIFA 2026? Hormiga González revela su anhelo de jugar Liguilla

Armando la "Hormiga" González es sin duda uno de los jugadores del momento en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, pues está muy cerca de convertirse en bicampeón de goleo y además está en la órbita de Javier "Vasco" Aguirre para ser llamado a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, sin embargo, el delantero del Rebaño Sagrado aseguró que su anhelo es jugar la Liguilla con Chivas, con lo cual se perdería la concentración del combinado Azteca que comienza al término de la temporada regular.

En exclusiva para Azteca Deportes y en una charla con Omar Villarreal "ChivaHermano", fue cuestionado sobre los rumores que lo vinculan a equipos europeos, a lo que contestó que su mente está en Guadalajara y un posible título de la Liga BBVA MX.

"Yo no sé nada la verdad, yo trato de enfocarme en mi día a día, siempre cuando haces las cosas bien se hablan muchas cosas pero yo solo trato de enfocarme en lo mío, ya si se dan las cosas de ir a una gran liga de Europa que es uno de mis objetivos y sueños, se dará pero yo soy jugador de Chivas y como lo dije la semana pasada, yo pienso en el partido de enfrente que quedemos líderes, que juguemos la Liguilla, que quedemos campeones, yo pienso en mi día a día,y eso es lo que yo me enfoco, ya después si se me da ir a Europa y otra cosa, yo soy jugador de Chivas, pienso en venir a entrenar mañana", dijo Armando González para Azteca Deportes.

A pesar del deseo de ser campeón, la Hormiga no aclaró si preferiría jugar Liguilla o acudir a la concentración de la Selección Mexicana.

¿Por qué no podría Armando Hormiga González jugar la Liguilla del Clausura 2026?

La Hormiga González ha sido llamado por Javier "Vasco" Aguirre a la Selección Mexicana en los últimos partidos amistosos e incluso ya se estrenó con gol, además está cerca de ser bicampeón de goleo de la Liga BBVA MX, por lo que es de los candidatos fuertes para ser uno de los delanteros en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, en caso de ser convocado, Javier Aguirre lo citará al término de la temporada regular del Clausura 2026 junto a varios jugadores del futbol mexicano para concentrarse durante más de un mes, por lo que no podría cumplir su sueño de jugar Liguilla con Chivas y ser campeón de la Liga BBVA MX al menos en la cancha.