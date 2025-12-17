Penta Zero Miedo, publica desgarrador mensaje en sus redes sociales sobre su lesión de hombro, que lo aleja de luchar en México, pero anuncia a Rey Mysterio

Penta Zero Miedo ha anunciado que por más esfuerzos que ha realizado y apegándose a las instrucciones de los médicos, no ha logrado superar la lesión de hombro, por lo que no podrá ver acción en la lucha que tenía programada para este 20 de diciembre en Héroes Inmortales en Guadalajara.

El luchador que está en su primer año en WWE, acarrea esta lesión desde el 24 de noviembre cuando en un movimiento de tijeras no logró enganchar a Solo Sikoa cayendo sobre la superfice alrededor del encordado sobre su hombro y por ello no ha podido regresar, aunque se encuentra trabajando su físico constantemente para retornar entero en cuanto le den el alta.

Pero por ahora es un hecho que no podrá hacer mancuerna con su hermano Fénix en el esperado regreso de los Lucha Brothers en el marco de este evento de Héros Inmortales, por lo cual Fénix hará equipo con la leyenda Rey Mysterio.

Estos dos luchadores se estarán enfrentando a Dominik Mysterio y El Grande Americano , por lo que la contienda sigue siendo igual o más llamativa al enfrentar a padre e hijo, choque que seguramente dejará mucho más historia por delante.

Este fue el mensaje de Penta Zero Miedo sobre su ausencia en el ring en Héroes Inmortales

"Hoy estoy aquí para hacer un anuncio para todos ustedes, y es como todos saben tuve una lesión de hombro hace unas semanas y de verdad he hecho todo lo posible en lo que está en mis manos y en las de los médicos de México y Estados Unidos para una pronta recuperación y desafortunadamente no estoy apto para regresar al cuadrilátero este 20 de diciembre.

Sin embargo, estaré presente porque es algo que no puedo perderme, pero tengo una sorpresa, el luchador que estará en mi lugar es la leyenda viviente Rey Mysterio y es la primera vez que mi hermano hará pareja con Rey Mysterio y es algo que no se pueden perder"

Además remató mandándole un mensaje a Dominik, sobre el deseo de enfrentarlo y poder quitarle el campeonato intercontinental