¿Por qué El Grande Americano habla español?

Desde hace unos meses, el luchador conocido como ‘El Grande Americano’ ha sido uno de los más populares por lo que hace en el ring, situación que también lo ha llevado a ser muy reconocido en las redes sociales. Su forma de hablar español, el gran orgullo que muestra por ser estadounidense y lo han llevado a ser reconocido en México y varias zonas de América Latina.

Estamos hablando de Marcel Barthel, quien es más conocido en la industria como Ludwin Kaiser, pero su fama ha llegado gracias a su personaje bajo la máscara como ‘El Grande Americano’, quien ahora ha sorprendido al revelar el nombre de la persona que le enseñó a hablar español, pues es importante mencionar que es de origen alemán, pues nació en Pinneberg, Alemania.

¿Quién le enseñó a hablar español al ‘El Grande Americano’?

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en sus redes sociales, donde el luchador respondió al cuestionamiento sobre quién le enseñó a hablar español de una forma tan fluida, incluso con algunos modismos que son muy mexicanos.

El misterio llegó a su final, luego de que ‘El Grande Americano’, reveló que fue su padre quien le enseñó a hablar español, el hombre de nombre Alex Dieter, perdió la vida en el año 2015, pero fue el primero en hablarle en español.

No obstante, no es la única persona en su vida que se ha tomado un momento para enseñarle a hablar, ya que dentro de la WWE, Cruz del Toro le ha ido ayudando desde hace varios años a ir perfeccionando la forma en la que habla español.

Al mismo tiempo, ‘El Grande Americano’ ha tenido el apoyo de personas latinas y trabajadores mexicanos que forman parte del equipo de las WWE en Español.

