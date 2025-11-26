Penta Zero Miedo rompe el silencio tras su lesión sucedida en WWE RAW

El luchador mexicano Penta Zero Miedo, rompió este martes el silencio luego de su terrible lesión del lunes en WWE RAW, agradeciendo a todos los aficionados que han estado al pendiente de su condición física, además aprovechó para descartar que su rival en turno Solo Sikoa haya sido el responsable de lo ocurridó afuera del ring.

Penta Zero Miedo, quien arribó este año a WWE durante los primeros meses, indicó en su posteo que esta lesión viene a llenarlo de motivación y coraje para salir adelante y con el tiempo regresar más fuerte, palabras que parecen decir entre líneas que fue algo serio y estará por un tiempo fuera de circulación.

El mensaje de Penta Zero Miedo sobre su lesión

"Gracias a todos los que han estado al pendiente de mí. Esta lesión puso a prueba mi cuerpo y mi espíritu, pero también despenó la fuerza que siempre me ha guiado. Soy un guerrero mexicano, forjado en lucha, honor y corazón. Y aunque la caída fue dura, me levanté con un fuego más vivo que nunca.

A mi rival, mi respeto profunda. Gracias por tu profesionalismo y por una batalla limpia y digna. Reconozco tu entrega y tu honor.

Muy pronto estaré de regreso, más fuerte, más preparado y decidido a cumplir lo que dejé pendiente. Gracias por caminar conmigo…porque esta guerra aún tiene capítulos por escribir".

Penta, pone en duda su lucha en Guerra de Titanes junto a Fénix

Apenas tres días antes de esta lesión, se anunció que el 20 de diciembre se volvería a juntar junto con su hermano Fénix en Guerra de Titanes, siendo la reaparición de los Lucha Brothers, para hacerle frente a los Gringos Locos 2.0, mancuerna formada por Domynik Mysterio y El Grande Americano.

Esta lesión de hombro o clavícula sufrida en contra de Solo Sikoa, y que parece tendrá detenido al mexicano podría llevarlo a estar ausente de de Guerra de Titanes, lo que es un duro golpe para la celebración de ese magno evento.

¿Cómo fue la lesión de Penta Zero Miedo?

La lesión de Penta ocurrió en el torneo para saber quién será el último rival de John Cena y el luchador mexicano no logró culminar su labor por esa lesión que se dio, cuando desde la barrera de protección se lanzó a manera de pinzas para hacer unas tijeras y enviar a Solo Sikoa contra el piso, pero a juzgar por las imágenes, Penta no es bien recibido en la evolución y sale proyectado al piso con un ligero giro por lo que su hombro pegó de lleno en el suelo.

En redes sociales, la afición se hizo sentir contra Solo Sikoa por no haber entendido bien el movimiento y de alguna manera haber orillado a Penta a esa penosa lesión, y es posible que por ello haya dedicado un párrafo a su contrincante.