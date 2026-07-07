El pequeño precio de Mostafa Shobeir, el portero de Egipto que le atajó un penal a Messi
Lionel Messi falló un penal en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Egipto comenzó en ventaja con dos goles inesperados ante Argentina y sucedió algo impensado en el medio. Pues Lionel Messi falló otro penal en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se lo contuvo Oufa Shobeir, el portero egipcio que tiene un valor de mercado bajísimo.
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Este es el precio de Oufa Shobeir, el portero de Egipto
Oufa Shobeir, del Al Ahly de Egipto, tiene un valor de mercado de 1.2 millones de euros, según Transfermarkt. Un número mucho más bajo que los precios de los jugadores de Argentina.
A pesar del gran rendimiento del guardametas de Egipto, la superioridad técnica de Argentina y la entrega del equipo de Lionel Scaloni inclinó la balanza para la remontada del equipo albiceleste. Sin embargo, Shobeir se puede ir con la frente en alto.
Los resultados de Argentina y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Argentina fue líder del Grupo J. Ganó todos sus partidos en la fase de grupos y eliminó a Cabo Verde en los 16avos de Final, llegando a tiempo extra.
- Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1
- Argentina 2-0 Austria — Jornada 2
- Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3
- Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final
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Egipto terminó en el segundo lugar del Grupo G. Comenzó el torneo con un empate ante Bélgica, consiguió una victoria importante ante Nueva Zelanda y terminó con otra igualdad. Avanzó desde los 16avos de Final tras imponerse a Australia en la tanda de penales.
- Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Jornada 2
- Egipto 1-1 Irán — Jornada 3
- Australia 1 (2)-1 (4) Egipto — 16avos de Final (Egipto ganó en penales)
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