Mientras Cristiano Ronaldo gana 240 millones, el salario de Lamine Yamal jugando el Mundial 2026

En la previa, ya se sabía que Portugal y España tendrían uno de los cruces más atractivos de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Dallas.Pues reunía a dos generaciones del futbol. De un lado aparece Cristiano Ronaldo, quien podría comenzar una amistad con Lionel Messi. Del otro, Lamine Yamal, una de las figuras jóvenes.

La diferencia entre ambos también se refleja fuera de la cancha. Cristiano Ronaldo continúa como el futbolista mejor pagado del planeta. Mientras tanto, Lamine Yamal atraviesa sus primeros años como estrella del Barcelona y todavía está lejos de las cifras del portugués, aunque también gana un salario top en Europa.

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Cristiano Ronaldo gana 240 millones de dólares en el Al-Nassr de Arabia Saudita

De acuerdo con distintos reportes financieros, Cristiano Ronaldo percibe 240 millones de dólares por temporada en el Al-Nassr de Arabia Saudita. La cifra equivale a casi 4 mil 200 millones de pesos mexicanos al año.

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El salario de Lamine Yamal en el Barcelona

En contraste, Lamine Yamal gana 19.2 millones de dólares por temporada con el Barcelona. El salario del atacante español ronda los 334 millones de pesos mexicanos. La diferencia entre ambos supera los 220 millones de dólares anuales.

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Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, dos generaciones frente a frente

El cruce entre Portugal y España también enfrenta trayectorias completamente distintas. Cristiano Ronaldo llega como uno de los jugadores con más experiencia en la historia de los Mundiales. Lamine Yamal, en cambio, disputa su primer Mundial. Portugal avanzó a octavos de final después de eliminar a Croacia. España hizo lo propio tras vencer con autoridad a Austria.

La enorme diferencia salarial entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal

Los números muestran una distancia importante entre los dos futbolistas. Cristiano Ronaldo gana más de doce veces el salario anual de Lamine Yamal. El portugués mantiene uno de los contratos más altos del futbol mundial gracias a su acuerdo con el Al-Nassr de Medio Oriente.

Lamine Yamal, pese a su corta edad, ya aparece entre los jugadores mejor pagados del Barcelona. Su crecimiento futbolístico y mediático lo convirtió en la principal figura de España en este Mundial 2026.

