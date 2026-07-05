OFICIAL: Toluca firma a TRES futbolistas para afrontar el Apertura 2026

Toluca tuvo una gran primera parte de año al haber logrado el campeonato de la Concacaf Champions Cup 2026. Por este motivo, además de salir al mercado de fichajes para reforzar al equipo, la intención de la directiva escarlata es mantener la base del plantel campeón. Con un calendario ajustado, el entrenador Antonio Mohamed necesitará tener variedad de piezas disponibles, por lo que ya aseguraron la continuidad de tres futbolistas.

Los tres jugadores que Toluca renovó para el Apertura 2026

El primer jugador que Toluca decidió renovar fue Everardo López, zaguero central que extendió su vínculo con los Diablos Rojos hasta el año 2030. Con apenas 21 años de edad, fue uno de los sparrings de Javier Aguirre para afrontar la preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se mantiene como uno de los mayores prospectos en defensa dentro de la Liga BBVA MX.

Otro de los jugadores que confirmó su continuidad en Toluca fue Fernando Arce, quien firmó un nuevo contrato hasta 2027. El mediocampista de 29 años finalizaba contrato en estos días, pero logró llegar a un acuerdo con la institución escarlata para extender su estadía por otro año más. Jugó 12 partidos durante esta primera parte del año entre Liga BBVA MX y Concachampions, aportando un gol y dos asistencias.

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Por último, Toluca confirmó la continuidad de Hugo González, quien también renovó su contrato hasta el año 2027. El guardameta de 33 años se encontraba en la misma situación que Arce y, por tener el apoyo del ‘Turco’ Mohamed, logró extender su vínculo por una temporada más. Este semestre participó de 9 juegos con el cuadro escarlata entre Liga BBVA MX y Concachampions, con 12 goles recibidos y 3 vallas imbatidas.

Cuándo es el debut de Toluca en el Apertura 2026

Toluca debutará en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el sábado 18 de julio, cuando visite a Chivas en el Estadio Akron por la Jornada 1 del torneo. Según información oficial de la liga, el certamen arrancará entre el 16 y 18 de julio, y el duelo entre Guadalajara y los Diablos Rojos aparece programado para el sábado dentro de la primera fecha.

El partido marcará el inicio del camino de Toluca en un semestre en el que volverá a partir como uno de los equipos a seguir dentro de la Liga BBVA MX, con la exigencia de sostener el protagonismo reciente y competir desde las primeras jornadas.