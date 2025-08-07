deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Triplemanía XXXIII, la máxima fiesta de la lucha libre la podrás ver por Azteca Siete

La Triplemanía que se perfila para ser la más grande en la historia, la podrás ver a través de Azteca Siete el 16 de agosto, con la participación de luchadores de WWE y AAA.

Triplemanía 33 TV Azteca
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

La Triplemanía XXXIII que se celebra este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, se pronostica como la más grande de la historia, debido a esta sinergia de Lucha Libre AAA con WWE con la que podrían presentarse grandes figuras y que podrás ver a través de Azteca Siete.

Azteca Deportes y Lucha Azteca AAA serán parte de la gran fiesta de la lucha libre, siendo una opción para los fanáticos del deporte, para ver este magno evento a través de televisión abierta y nacional.

CONSIGUE BOLETOS GRATIS Y EN EXCLUSIVOS LUGARES PARA LA TRIPLEMANÍA XXXIII

Rey Mysterio Jr Triplemanía 33

Por Azteca Siete, el desfile de luchadores mexicanos y del extranjero podrán ser vistos en este magno eento que se reitera, puede ser el más grande en los 33 años de historia por los siguientes motivos:

  • AAA cuenta con el apoyo en producción EN VIVO en la Arena Ciudad de México, de parte de WWE, que podría buscar replicar parte de sus shows con juego de luces, pirotecnia, sonido salidas espectaculares, lo que abonará a generar un contenido televisivo mayúsculo
  • WWE al ser dueño de AAA, podría enviar a luchadores de todos los perfiles y aunque es descabellado, se vuelve real la posibilidad de ver a las máximas figuras como un Cody Rhodes, quien tiene pasado en AAA
  • Undertaker estuvo empapándose de la AAA hace un par de semanas en el Gimnasio Juan de la Barrera y ahora el mismísimo enterrador podría estar en Triplemanía ejecutando un gran evento
  • HHH es el director de contenido de WWE y parece que estará el sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México en el evento en el que se verá la mano de la máxima empresa de lucha libre
  • Por ahora se ha confirmado que Dominic Mysterio, Dragon Lee y el Grande Americano estarán en Triplemanía
  • Es posible que estén ahí Berto y Ángel Garza; está latente la opción de que Penta Zero miedo y Fénix se presenten y no hay motivo para descartar que Stephany Vaquer llegue a AAA en la Triplemanía XXXIIII
Triplemanía 33 TV Azteca

La lucha confirmada para Triplemanía XXXIII es por el megacampeonato de AAA

Para la Triplemanía, la contienda que se conoce como OFICIAL, es en la que El Hijo del Vikingo pondrá en disputa el megacampeonato de AAA ante Dominic Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano.

Esta se perfila para ser la contienda principal y estelar para el 16 de agosto y que podrás seguir por Azteca Siete.

¿Dónde y cuándo ver Triplemanía XXXIII?

La Triplemanía XXXIII la podrás ver el 16 de agosto por Azteca Siete, justo al terminar Box Azteca, con toda la acción que ocurra en el ring.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
pentagon psycho clown lucha fighter
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA
triplemania lucha libre luchadores aaa
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA tuvo un día de medios sobre la Triplemanía XXXI
×
×