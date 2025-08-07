Triplemanía XXXIII, la máxima fiesta de la lucha libre la podrás ver por Azteca Siete

La Triplemanía XXXIII que se celebra este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, se pronostica como la más grande de la historia, debido a esta sinergia de Lucha Libre AAA con WWE con la que podrían presentarse grandes figuras y que podrás ver a través de Azteca Siete.

Azteca Deportes y Lucha Azteca AAA serán parte de la gran fiesta de la lucha libre, siendo una opción para los fanáticos del deporte, para ver este magno evento a través de televisión abierta y nacional.

Por Azteca Siete, el desfile de luchadores mexicanos y del extranjero podrán ser vistos en este magno eento que se reitera, puede ser el más grande en los 33 años de historia por los siguientes motivos:

AAA cuenta con el apoyo en producción EN VIVO en la Arena Ciudad de México, de parte de WWE, que podría buscar replicar parte de sus shows con juego de luces, pirotecnia, sonido salidas espectaculares, lo que abonará a generar un contenido televisivo mayúsculo

WWE al ser dueño de AAA, podría enviar a luchadores de todos los perfiles y aunque es descabellado, se vuelve real la posibilidad de ver a las máximas figuras como un Cody Rhodes, quien tiene pasado en AAA

Undertaker estuvo empapándose de la AAA hace un par de semanas en el Gimnasio Juan de la Barrera

HHH es el director de contenido de WWE y parece que estará el sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México en el evento en el que se verá la mano de la máxima empresa de lucha libre

Por ahora se ha confirmado que Dominic Mysterio, Dragon Lee y el Grande Americano estarán en Triplemanía

Es posible que estén ahí Berto y Ángel Garza; está latente la opción de que Penta Zero miedo y Fénix se presenten y no hay motivo para descartar que Stephany Vaquer llegue a AAA en la Triplemanía XXXIIII

La lucha confirmada para Triplemanía XXXIII es por el megacampeonato de AAA

Para la Triplemanía, la contienda que se conoce como OFICIAL, es en la que El Hijo del Vikingo pondrá en disputa el megacampeonato de AAA ante Dominic Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano.

Esta se perfila para ser la contienda principal y estelar para el 16 de agosto y que podrás seguir por Azteca Siete.

¿Dónde y cuándo ver Triplemanía XXXIII?

La Triplemanía XXXIII la podrás ver el 16 de agosto por Azteca Siete, justo al terminar Box Azteca, con toda la acción que ocurra en el ring.