Con euforia y pasión, Lucha Libre AAA celebró la tradicional peregrinación previo a Triplemanía 33

Las estrellas de Lucha Libre AAA celebraron la tradicional peregrinación previa a Triplemanía y desataron la euforia y locura en la afición, que los acompañó desde el arranque en el Auditorio Nacional la mañana de este jueves.

Rumbo a la Basílica de Guadalupe, El Hijo del Vikingo mandó un mensaje contundente pues expone el megacampeonato en una lucha que se vaticina complicada.

“Son tres grandes retos pero Hijo del vikingo está preparado para salir con la mano en alto. Voy a buscar una estrategia para ganarle a cada uno y retener el megacampeonato de AAA”, acotó Vikingo quien además está consciente que más afición a nivel global lo verá por esta fusión de WWE y la AAA.

Flamer toma con motivación la peregrinación, no es una distracción y al contrario la impulsa para la Triplemanía en la que enfrentará a Natalya de WWE y a la experimentada Faby Apache.

“Es un gran reto y la peregrinación no me distrae en lo absoluto y yo creo que es una gran motivación el ir a agradecer todo lo del año y qué mejor que terminar con esta Triplemanía en CDMX y defendiendo el reyna de reynas”, indicó la luchadora que está enfocada también en llenarle el ojo a todos los nuevos aficionados.

La afición acompaña en la Peregrinación a Hijo del Vikingo

La afición, como es costumbre se volcó en apoyo a los luchadores y uno de ellos, recalcó el apoyo a Vikingo y el anhelo porque salga vencedor ante Dominik Mysterio.

“Tienen muy buenos luchadores, venimos a apoyar a Hijo del Vikingo para que acabe con Dominik Mysterio”.

La pasión de los niños fue el preámbulo de la misa solemne que cerró una peregrinación más de la AAA, en la que los aficionados se llevaron firmas, fotos y una gran experiencia.

Azteca Siete transmitirá Triplemanía 33

Y luego de la paz, llegará la tormenta con la Triplemanía con la fusión de WWE y AAA, evento que podrás ver este sábado por Azteca Siete, justo al terminar Box Azteca.