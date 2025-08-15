deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Con euforia y pasión, Lucha Libre AAA celebró la tradicional peregrinación previo a Triplemanía 33

La Triplemanía 33 está a nada de celebrarse y antes de que la pasión se desate en el ring, los luchadores tuvieron la tradicional peregrinación.

peregrinacion aaa 2025
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

Las estrellas de Lucha Libre AAA celebraron la tradicional peregrinación previa a Triplemanía y desataron la euforia y locura en la afición, que los acompañó desde el arranque en el Auditorio Nacional la mañana de este jueves.

Rumbo a la Basílica de Guadalupe, El Hijo del Vikingo mandó un mensaje contundente pues expone el megacampeonato en una lucha que se vaticina complicada.

Te podría interesar: Habrá ROYAL RUMBLE dentro de Triplemanía XXXIII

“Son tres grandes retos pero Hijo del vikingo está preparado para salir con la mano en alto. Voy a buscar una estrategia para ganarle a cada uno y retener el megacampeonato de AAA”, acotó Vikingo quien además está consciente que más afición a nivel global lo verá por esta fusión de WWE y la AAA.

Flamer toma con motivación la peregrinación, no es una distracción y al contrario la impulsa para la Triplemanía en la que enfrentará a Natalya de WWE y a la experimentada Faby Apache.

“Es un gran reto y la peregrinación no me distrae en lo absoluto y yo creo que es una gran motivación el ir a agradecer todo lo del año y qué mejor que terminar con esta Triplemanía en CDMX y defendiendo el reyna de reynas”, indicó la luchadora que está enfocada también en llenarle el ojo a todos los nuevos aficionados.

Te podría interesar: Triplemanía XXXIII tendrá un punto de inflexión a partir de esta edición

La afición acompaña en la Peregrinación a Hijo del Vikingo

La afición, como es costumbre se volcó en apoyo a los luchadores y uno de ellos, recalcó el apoyo a Vikingo y el anhelo porque salga vencedor ante Dominik Mysterio.

“Tienen muy buenos luchadores, venimos a apoyar a Hijo del Vikingo para que acabe con Dominik Mysterio”.

La pasión de los niños fue el preámbulo de la misa solemne que cerró una peregrinación más de la AAA, en la que los aficionados se llevaron firmas, fotos y una gran experiencia.

Te podría interesar: LA Park cambiará de nombre por este motivo

Azteca Siete transmitirá Triplemanía 33

Y luego de la paz, llegará la tormenta con la Triplemanía con la fusión de WWE y AAA, evento que podrás ver este sábado por Azteca Siete, justo al terminar Box Azteca.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
pentagon psycho clown lucha fighter
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA
triplemania lucha libre luchadores aaa
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA tuvo un día de medios sobre la Triplemanía XXXI
×
×