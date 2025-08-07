deportes
Nota

¡HISTÓRICO! Beisbolista de los Mets de Nueva York llega a marca histórica de Home Runs

El pelotero franquicia de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, llegó a histórica marca de Home Runs en su casa con sus aficionados. Aquí los detalles

dodgers contra mets serie de campeonato
Herminio Fernández
Home Run Azteca
Pete Alonso alcanzó un hito histórico al conectar el cuadrangular número 250 de su carrera con los Mets de Nueva York en la victoria 12-6 sobre los Giants. Su batazo, un vuelacercas de tres carreras en el primer inning que recorrió 427 pies, puso a los Mets rápidamente al frente y confirmó el despertar de la ofensiva tras una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Te puede interesar: Diablos Rojos podría lograr una hazaña en el beisbol mexicano

Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 22 de julio | LMB 2025

¿Qué marca histórica igualó Pete Alonso en los Mets?

Polar Bear se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la franquicia en llegar a 250 cuadrangulares, uniéndose a Darryl Strawberry. Lo hizo en tan solo 957 juegos, más de 150 partidos menos que Strawberry, quien necesitó 1,109 apariciones para alcanzar la misma marca. Además, Alonso es uno de los pocos peloteros en las Grandes Ligas que en sus primeras siete temporadas acumula 250 o más vuelacercas, junto a legendarios como Albert Pujols y Ralph Kiner.

El batazo de Alonso no solo tuvo repercusión histórica, sino que fue el detonante de una explosión ofensiva que incluyó cuadrangulares de Francisco Lindor y una sólida actuación de Brandon Nimmo, quienes, combinados, impulsaron diez carreras. El manager Carlos Mendoza destacó la importancia de la experiencia y el liderazgo de Alonso en el clubhouse, señalando que “su capacidad para mantener la calma y ajustar su enfoque al plato es vital en este tramo de la temporada”.

¿Cuál es el siguiente objetivo de Pete Alonso?

Más allá de los números, Alonso subrayó que su principal motivación es ayudar al equipo a asegurar un boleto a la postemporada. “Siempre pongo a los Mets primero; estos logros individuales tienen más valor cuando nos acercan a nuestro objetivo colectivo”, declaró el primera base tras el partido. Con cinco participaciones en el Juego de Estrellas y líder de cuadrangulares de la Liga Nacional en su temporada de novato, Alonso sigue puliendo su legado con la mirada fija en el récord de 252 jonrones que ostenta Strawberry, al que ahora está a solo dos bambinazos de distancia.

Te puede interesar: ¡PÉSIMAS NOTICIAS! Otro mexicano entra a la lista de lesionados y pone en riesgo el fin de la temporada

Resumen Acereros de Monclova vs. Sultanes de Monterrey | 15 de julio de 2025

