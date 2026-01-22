El futbolista que sueña con un 2026 PERFECTO: “Bicampeón con Chivas y hacer historia con la Selección Mexicana para que la gente se sienta orgullosa”

Este miércoles 21 de enero del 2026, un jugador de la Selección Mexicana tuvo una entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes, y reveló que su 2026 perfecto sería con Chivas siendo bicampeón y logrando hacer historia con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El jugador que tuvo unos minutos de entrevista con Carlos 'Warrior' Guerrero y David Medrano fue Roberto 'Piojo' Alvarado, y una de las preguntas que le hicieron al jugador de Chivas fue que describiera su 2026 perfecto, el futbolista no dudo en responder y aseguró que sería con el bicampeonato del rebaño y haciendo historia con la Selección Mexicana en justa del verano.

"Chivas campeón obviamente, el poder estar en el Mundial, poder hacer historia en el Mundial, golecito en el Mundial obviamente, poder hacer muchos goles con Chivas y poder hacer realmente historia con la Selección de México, que se sienta orgullosa de nosotros, como equipo, como mexicanos. Y después cerrar el año siendo campeón con Chivas".

El paso de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Hasta el momento, Chivas ha sido uno de los mejores equipos en el Clausura 2026. Marcha en el primer lugar de la tabla con tres victorias en tres jornadas, se mantiene invicto y con nueve puntos.

Roberto Alvarado ha sido pieza clave en el once del Rebaño desde hace varias temporadas por su gran nivel que muestra en el terreno de juego, lo que ha llevado a ser titular con la Selección Mexicana. Es por eso que busca poder conseguir hacer história con las Chivas y poder destacar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.