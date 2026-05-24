Hormiga González, ¿la revelación del Mundial 2026? Campeón del mundo se rinde ante él

Estamos a menos de un mes para que inicie formalmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que traerá consigo la primera participación de Armando, la Hormiga González, con la Selección Mexicana en el torneo más importante que existe en este deporte.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Si no ocurre nada extraño en los próximos días, la Hormiga González será la tercera opción en ataque para la Selección del Vasco Aguirre de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, una estrella de corte internacional considera que el jugador de Chivas podría ser la revelación de este torneo.

Piqué, el jugador que confía en la Hormiga González para el Mundial 2026

Fue a través de sus redes sociales que Gerard Piqué, campeón del mundo con España en 2010, compartió un video en donde habla respecto a lo que podría ocurrir en la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando la posible participación que la Hormiga González tenga en el terreno de juego.

Te puede interesar: Estas son las principales diferencias entre el EA Sports FC 26 y el EA Sports FC 27

Y es que, de acuerdo con su postura, la Hormiga González podría convertirse en la auténtica revelación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo en la Selección Mexicana, sino a nivel internacional gracias a la calidad que tiene, así como a su olfato goleador en el área rival.

Vale mencionar que, durante el año futbolístico pasado, la Hormiga González anotó un total de 24 dianas, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores Sub-23 a nivel mundial. Por tal motivo, se espera que tenga muchos minutos en el campo dentro del próximo evento mundial.

¿Qué jugadores de Chivas estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Además de Armando González, vale decir que Chivas fue el equipo que más nutrió de jugadores a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues en adición al delantero aparecen elementos como Raúl Rangel, Luis Romo, Brain González y Roberto Alvarado.