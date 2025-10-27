“Hormiga” González cerca de romper un récord de Chicharito

La noche del Clásico Tapatío en el Estadio Akron presenció la consagración oficial de Armando “Hormiga” González. Con apenas 22 años, firmó una actuación magistral al convertir un hat-trick en el Clásico Tapatío que le permitió igualar un récord que Javier Hernández mantenía desde 2010.

El joven delantero rojiblanco fue simplemente imparable en la goleada 4-1 sobre el Atlas, demostrando una madurez impropia de su edad. Sus tres anotaciones no solo le dieron la victoria a Chivas, sino que elevaron su cuenta personal a 10 goles en el Apertura 2025, cifra idéntica a la que logró ‘Chicharito’ en el Torneo Bicentenario 2010 cuando también tenía era menor de 23 años.

La hazaña coloca a la “Hormiga” como el segundo jugador sub-23 en la historia del club con más anotaciones en torneos cortos, solo por detrás del ahora leyenda que justo presenció esto desde la banca. Además, se mete de lleno a la lucha de la tabla de máximos goleadores del torneo junto con Paulinho y Joao Pedro y lo convierte en el cuarto mexicano en alcanzar dicha marca desde que se implementó el formato de competencia en 1996.

Su explosión goleadora llega en el momento perfecto. Con la liguilla cada vez más cerca y el Mundial 2026 en el horizonte, González se perfila como una seria opción para Javier Aguirre, especialmente considerando la necesidad de rejuvenecer la delantera del Tri.

El récord compartido con ‘Chicharito’ no es solo numérico ya que ambos emergieron desde las fuerzas básicas, ambos brillaron en el clásico local y ambos demostraron ese olfato goleador que es inusual en el futbolista mexicano.

