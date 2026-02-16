¿Se lo arrebatan a Chivas? Desde Argentina ya sueñan con llevarse a Gabriel Milito

Cuando en las Chivas de Guadalajara por fin empezaban a ilusionarse con un proyecto serio y estable, pero desde Argentina apareció el ruido. Gabriel Milito, hoy técnico de Chivas y pieza central del nuevo impulso rojiblanco en la Liga MX, comenzó a sonar con fuerza en su país, encendiendo las alarmas de la directiva y toda la afición del Rebaño.

Te puede interesar: La CRUCIAL decisión de Nicolás Larcamón antes de enfrentar a Chivas

Sin embargo, el llamado desde Avellaneda que encendió las redes, no sería para asumir un cargo de director técnico, sino como posible presidente del Club Independiente.

En redes sociales, miles de aficionados han respaldado esta idea, con comentarios como: “Obvio, ama al club”, “Tiene que estar sí o sí”, “Es honesto y conoce la institución”, “Necesitamos dirigentes con amor real”, fueron algunas de las opiniones más repetidas.

El mensaje es claro: Independiente busca identidad y muchos creen que Milito es la figura que puede devolverla.

RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Puede Chivas estar tranquilo?

En el entorno rojiblanco el tema no pasó desapercibido. La herida que dejó la salida de Fernando Gago sigue fresca, y cualquier movimiento desde Argentina inevitablemente genera inquietud.

Sin embargo, el propio Milito fue contundente en su presentación con Chivas:

“Estoy acá para cumplir mi contrato y, si es posible, extenderlo. Mientras trabajo, me centro en donde estoy, agradezco día con día y jamás escucharé a un club mientras esté en Chivas. Jamás”.

Te puede interesar: Esta es la historia de los nuevos mexicoamericanos que jugarán en Chivas este Clausura 2026

Porque más allá del cariño que Independiente pueda tenerle, Milito dejó claro que su compromiso es con Guadalajara. Y además, el escenario en Avellaneda es muy complejo, y difícilmente Milito aceptaría un reto de esa magnitud, en donde no hay una estructura estable ni un plan definido.

En Chivas el proyecto apenas empieza a tomar forma. El equipo compite, el vestidor cree y la afición vuelve a ilusionarse. Perder a su DT ahora sería un golpe fuerte.

Por ahora, todo es ruido. Pero cuando una institución histórica como Independiente empieza a sondear, no es para ignorar.