Alerta en la Selección Mexicana: Raúl Jiménez desaparece de la convocatoria del Fulham en duelo clave de la Premier League

La recta final de la Premier League suele ser el escenario donde los equipos definen su destino europeo o la permanencia, pero para el Fulham FC, la jornada 36 trajo más interrogantes que soluciones.

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En un duelo crucial frente al Bournemouth, la ausencia del delantero mexicano Raúl Jiménez en el Fulham acaparó los reflectores, no solo por quedar fuera del once inicial, sino por ni siquiera figurar en la lista de suplentes, una situación que ha encendido las alarmas tanto en Londres como en México.

El encuentro, que terminó con una dolorosa derrota de 1-0 para los dirigidos por Marco Silva, dejó al descubierto la falta de variantes ofensivas de los Cottagers en momentos de apremio. Previo al arranque del partido, se especulaba que Raúl Jiménez iniciaría en el banquillo por decisión técnica; sin embargo, al revelarse las alineaciones oficiales, el nombre del atacante mexicano brilló por su ausencia.

¿Cuál es la razón por la que Raúl Jiménez no jugó ante el Bournemouth?

Tras el pitazo final, Marco Silva intentó arrojar un poco de luz sobre la situación, aunque sus declaraciones fueron más generales que específicas. El estratega portugués mencionó que el vestuario se vio afectado por un virus que atacó a varios integrantes de la plantilla, impidiéndoles estar al cien por ciento para la competencia. Si bien Silva no dio nombres propios, el entorno del club sugiere que Jiménez fue uno de los afectados por este brote, lo que explicaría su exclusión total de la convocatoria en un partido donde se jugaban las últimas cartas para competiciones continentales.

Esta inactividad resulta especialmente preocupante para la Selección Mexicana. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a la vuelta de la esquina, que el referente en el ataque azteca pierda ritmo de juego en la liga más competitiva del mundo es un golpe a la planificación de Javier Aguirre.

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¿En que posición se ubica el Fulham en la Premier League?

Con este resultado, el Fulham se estanca en la posición 11 con 48 puntos, quedando a cinco unidades de los puestos que otorgan boletos a torneos europeos. Con solo dos jornadas por disputarse (seis puntos en juego), las posibilidades matemáticas de alcanzar la zona alta de la tabla son casi nulas. El cierre de temporada para Raúl Jiménez y el Fulham parece destinado a la media tabla, dejando un sabor agridulce tras una campaña que, por momentos, prometió mucho más.

