¿Inspirados en Jorge Campos? El FLAMANTE uniforme de portero de México para el Mundial 2026

Este miércoles 5 de noviembre, se ha dado a conocer el diseño de la playera de México para el Mundial de 2026 y ha sorprendido pues asimila en ciertos detalles a los que llegó a utilizar Jorge Campos.

El uniforme del portero para el Mundial 2026

Para el Mundial de 2026, la playera que usará el portero es de una tonalidad rosa con un estampado que tiene diferentes figuras con color verde, azul y naranja para que termine resaltando los detalles.

El diseño es en la playera pero de igual forma en el short y en las calcetas, por lo que hace que resalte el uniforme.

Adidas

La marca encargada de realizar el diseño detallo que el jersey transmite fuera, ritmo y residencia de la nación. Explicó que el diseño fue realizando en colaboración con portero profesionales.

"Con un estampado gráfico en toda la prenda inspirado en símbolos icónicos, este jersey transmite la fuerza, el ritmo y la resiliencia de una cultura que dio forma a una nación. Fue creado en colaboración con arqueros profesionales con una combinación de materiales de alto rendimiento. Un uniforme emblemático con patrones tonales y el escudo de la Selección Nacional de México colocado con orgullo sobre el corazón, este jersey representa una fusión entre la tradición y la excelencia del fútbol moderno."

Los porteros que buscan ser titulares en el Mundial 2026

Javier Aguirre aun no define al portero que será el titular para la Copa del Mundo 2026, por lo que la lucha sigue abierta.

Los porteros que pueden ser los elegidos son:

Luis Malagón

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Algún otro portero que logre mantenerse en un buen nivel en el cierre del año