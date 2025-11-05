deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿Inspirados en Jorge Campos? El FLAMANTE uniforme de portero de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer el diseño del uniforme que tendrá el portero de México para el Mundial de 2026 y recordó a los diseños de Jorge Campos

Uniforme de México para portero Mundial 2026
Adidas
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este miércoles 5 de noviembre, se ha dado a conocer el diseño de la playera de México para el Mundial de 2026 y ha sorprendido pues asimila en ciertos detalles a los que llegó a utilizar Jorge Campos.

Te puede interesar: OFICIAL: Presentan el Jersey que utilizará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El uniforme del portero para el Mundial 2026

Para el Mundial de 2026, la playera que usará el portero es de una tonalidad rosa con un estampado que tiene diferentes figuras con color verde, azul y naranja para que termine resaltando los detalles.

El diseño es en la playera pero de igual forma en el short y en las calcetas, por lo que hace que resalte el uniforme.

uniforme portero mundial 2026 México
Adidas

La marca encargada de realizar el diseño detallo que el jersey transmite fuera, ritmo y residencia de la nación. Explicó que el diseño fue realizando en colaboración con portero profesionales.

"Con un estampado gráfico en toda la prenda inspirado en símbolos icónicos, este jersey transmite la fuerza, el ritmo y la resiliencia de una cultura que dio forma a una nación. Fue creado en colaboración con arqueros profesionales con una combinación de materiales de alto rendimiento. Un uniforme emblemático con patrones tonales y el escudo de la Selección Nacional de México colocado con orgullo sobre el corazón, este jersey representa una fusión entre la tradición y la excelencia del fútbol moderno."

Los porteros que buscan ser titulares en el Mundial 2026

Javier Aguirre aun no define al portero que será el titular para la Copa del Mundo 2026, por lo que la lucha sigue abierta.

Los porteros que pueden ser los elegidos son:

  • Luis Malagón
  • Raúl Rangel
  • Guillermo Ochoa
  • Carlos Acevedo

Algún otro portero que logre mantenerse en un buen nivel en el cierre del año

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×