CONFIRMADO: Así se jugarán los playoffs de la UEFA Europa League 2026

Han quedado definidos los cruces de la Ronda de Play-Offs en la Europa League. Tras el sorteo en el certamen de la UEFA, se han arrojado los ocho cruces rumbo a la Fase Eliminatoria de la competencia luego de la Fase de Liga.

Al igual que en la Champions League, en este certamen se disputa una Fase de Liga conformada por 36 equipos. Tras finalizar la primera etapa de competencia, los ocho primeros lugares de la tabla general avanzaron directamente a 8vos de final, teniendo en dicha instancia al Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.

A partir del lugar 9 al 24, disputan la Ronda de Play-Offs para buscar los últimos lugares en las Eliminatorias.

Luego del sorteo, Ludogorets tiene como rival a Ferencváros. Por su parte, Panathinaikos se mide a Viktoria Plzeň, GNK Dinamo vs Genk, PAOK vs Celta de Vigo, Celtic vs Stuttgart, el Fenerbahçe, equipo en el que milita el mexicano EdsonÁlvarez, tiene como rival a Nottingham Forest, Brann se mide a Bologna y Lille se va a enfrentar al Estrella Roja de Belgrado.

La Ronda de Play-Offs se disputa a una serie de ida y vuelta. Los primeros partidos se van a jugar el 19 de febrero y se van a definir el 26 del mismo mes para conocer los cruces de los octavos de final en la UEFA Europa League 2025/26.

