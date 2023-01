¿Podrá jugar Álvaro Fidalgo en el Toluca vs América?

El América llevó a cabo su último entrenamiento antes de enfrentar al Toluca en el Nemesio Díez, por la Jornada 2 del Clausura 2023. Posteriormente, concentró. Álvaro Fidalgo realizó el viaje a la capital del Estado de México, pero ¿podrá jugar ante los Diablos Rojos?

Recordemos. El martes 10 de enero, el volante español no estuvo presente en el entrenamiento de las águilas, debido a que sufrió un golpe en la práctica del día anterior. Aparentemente, no se trataba de algo de gravedad; sin embargo, su retorno no fue inmediato.

La evolución de Álvaro Fidalgo

El miércoles 11 y jueves 12, el ‘Maguito’ retomó la actividad, pero no lo hizo al mismo ritmo que el resto de la plantilla. Realizó labor diferenciada junto a los fisioterapeutas y fue hasta el viernes 13 que el mediocampista aumentó las cargas de trabajo, por lo que alcanzó a colarse en la convocatoria de Fernando Ortíz.

La realidad, no obstante, es que Fidalgo aún no está al cien por ciento de su capacidad física y luce complicado que el ‘Tano’ lo utilice de inicio en el duelo contra los choriceros. No es común que el estratega argentino alinee a futbolistas que, durante la semana, no entrenaron al parejo, por el riesgo de lesión que ello implica.

Mexsport

Frente al Toluca, en la semifinal del Apertura 2022, los azulcrema ofrecieron una de sus peores versiones en el más reciente año y Fidalgo fue uno de los jugadores más señalados por la afición, cuyo desencanto surgió porque el ibérico no lució en el ‘momento importante’. Para la segunda fecha del presente certamen, él quiere jugar, aunque está en manos de su entrenador.

El América tendrá plantel completo. Roger Martínez, Brian Rodríguez y Federico Viñas, elementos que estuvieron en duda en algún momento de la actual semana, no tuvieron inconveniente para reincorporarse al grupo y también son opción para Ortíz.

