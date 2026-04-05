¿Podrá Nicolás Larcamón con el reto? El equipo en GRAN NIVEL que jugará contra Cruz Azul

Los Angeles FC llegarán en gran momento a su serie ante Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup, luego de firmar una de las actuaciones más contundentes de su historia reciente al imponerse 6-0 a Orlando City SC el sábado 4 de abril de 2026 en el BMO Stadium.

El equipo angelino combina un momento ofensivo destacado con solidez defensiva, previo a enfrentar a una Máquina que suma tres empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos oficiales entre Liga BBVA MX y Concachampions.

El triunfo ante Orlando tuvo como figura a Heung-min Son , quien registró cuatro asistencias en el primer tiempo, una marca poco común en la Major League Soccer. A su lado, Denis Bouanga concretó un hat-trick en un lapso de nueve minutos (20’, 23’ y 28’), todos derivados de los servicios del atacante surcoreano.

LAFC mantiene una racha de seis partidos consecutivos sin recibir gol en liga, con participación constante del guardameta Hugo Lloris. En la temporada 2026 de la MLS, el club suma 16 puntos en seis encuentros (cinco victorias y un empate), con 14 goles a favor y ninguno en contra, ubicándose como líder de la Conferencia Oeste.

En la Concacaf Champions Cup, el conjunto angelino avanzó tras superar al Real C.D. España (global 7-1) y a la Liga Deportiva Alajuelense (global 3-2).

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Cruz Azul vs Los Ángeles FC en los Cuartos de Final de la Concachampions

De esta manera, la serie de cuartos de final ante Cruz Azul, actual monarca del torneo, marcará el siguiente paso para Los Angeles FC, con el duelo de ida programado el 7 de abril en Los Ángeles y la vuelta el 14 en México, en un enfrentamiento que llega con panoramas distintos para ambos equipos en este inicio de mes.



Los Angeles FC vs. Cruz Azul (Ida): Martes 7 de abril a las 20:00 h, en el BMO Stadium (L.A.).

(Ida): Martes 7 de abril a las 20:00 h, en el BMO Stadium (L.A.). Cruz Azul vs. Los Angeles FC (Vuelta): Martes 14 de abril a las 19:00 h, en el Estadio Cuauhtémoc.

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