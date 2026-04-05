¡Sigue enrachado! César Montes suma su segundo gol consecutivo en Rusia tras regresar de su lesión

El mexicano César Montes volvió a hacerse presente en el marcador este 5 de abril de 2026 durante el derbi de la Liga Premier de Rusia, al anotar en el duelo entre Lokomotiv Moscú y Spartak Moscú.

El gol llegó al minuto 23 del primer tiempo tras una jugada a balón parado. Luego de un tiro de esquina cobrado por Aleksey Batrakov, Montes se elevó dentro del área, superó la marca de Alexander Djiku y conectó un cabezazo que significó el 0-1 parcial para su equipo.

En la segunda mitad, el Spartak revirtió el marcador. Esequiel Barco igualó el encuentro desde el punto penal al minuto 66, mientras que Pablo Solari selló la remontada con un remate de cabeza al 83’, dejando el 2-1 definitivo.

Con esta anotación, Montes registra su segundo gol consecutivo desde su regreso a la actividad, luego de haber reaparecido tras una molestia muscular sufrida el pasado 9 de marzo. El defensor suma tres goles en la temporada 2025-2026 del futbol ruso.

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🚨🇲🇽 GOAL BY CÉSAR MONTES FOR LOKOMOTIV MOSCOW



SECOND CONSECUTIVE GOAL FOR THE MEXICAN CENTER-BACK IN RUSSIA ⚽️🇷🇺

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¿César Montes podría regresar al futbol mexicano?

De acuerdo con distintos reportes, César Montes podría volver a la Liga BBVA MX, con Cruz Azul como uno de los clubes más interesados en repatriarlo. La directiva celeste ha mantenido contacto constante con el entorno del defensor mexicano, siguiendo de cerca su situación en Europa y evaluando la posibilidad de incorporarlo como refuerzo.

El posible regreso se daría después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que la intención del club sería avanzar en las negociaciones durante el mes de mayo. Ese periodo coincide con la concentración de la selección, donde los futbolistas convocados estarán alrededor de un mes en el CAR, momento clave en el que podría concretarse el acuerdo definitivo entre Montes y Cruz Azul.

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