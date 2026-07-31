Esta fue la polémica razón por la que el Kikín Fonseca salió de Pumas; así aprovechó Cruz Azul

Han pasado más de dos décadas desde que la Liga BBVA MX concretó uno de los traspasos más sorpresivos y polémicos en su historia reciente, pues en uno de los mejores momentos de su carrera Francisco, el Kikín Fonseca, llegó a Cruz Azul directamente desde los Pumas de la UNAM.

cruz azul

El Kikín Fonseca fue uno de los elementos más importantes del bicampeonato que Pumas sumó de la mano de Hugo Sánchez, por lo que su abrupta salida del cuadro universitario, así como su llegada a Cruz Azul, generó mucha polémica en 2005. Ahora bien, ¿a qué se debió este traspaso?

¿Por qué el Kikín Fonseca pasó de Pumas a Cruz Azul?

Fue durante un programa llamado “De la que Pica” que el Kikín Fonseca aseguró que su salida de Pumas se debió a cuestiones económicas, pues consideraba que, por su actuación en el campo, tenía fundamentos para pedir un aumento de sueldo, mismo que no fue de su agrado.

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“Fuimos bicampeones y hablé con Arturo pidiendo un aumento de sueldo para mí y para los demás mexicanos. Para mí se me hizo muy injusto que los extranjeros ganaban bien, pero nosotros ganáramos poco. Después sí me subió un poco de sueldo, no lo que yo quería”, confesó Fonseca.

Fue aquí cuando apareció la oferta de Cruz Azul, misma que generaba un interés llamativo para la directiva de Pumas y el propio jugador, el cual pasó a defender los colores cementeros con un importante aumento de sueldo y meses antes de dar el paso a Europa con el Benfica.

¿En qué equipo le fue mejor al Kikín Fonseca?

Francisco Fonseca tuvo 29 anotaciones y un pase a gol en 92 partidos disputados en Pumas. Y si bien con los del Pedregal fue campeón, a nivel individual tuvo un mejor paso en Cruz Azul, institución en donde registró 25 dianas en únicamente 48 duelos con los celestes.