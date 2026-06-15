Polémica en Suecia - Túnez: la tecnología marcó offside pero el árbitro dio gol, esto ocurrió

Suecia se impuso 5-1 a Túnez en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero su cuarto gol estuvo lleno de polémica porque la tecnología del VAR había marcado offside y el árbitro dio el gol después de la revisión.

Mattias Svanberg entró al juego al 84’ para reemplazar a Jesper Karlström y en la primera jugada en la que se involucró anotó gol. El mediocampista remató tras un tiro libre en lo que parecía ser una posición adelantada. El Video AR revisó la jugada porque la primera marcación del dispositivo electrónico era anular el gol por fuera de juego mientras que el árbitro Yael Falcón Pérez lo había señalado como bueno.

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Sin embargo, tras una revisión silenciosa por parte de los encargados del VAR, se determinó que Aleksander Isak tocó el balón mientras Svanberg estaba en buena posición para hacer válido el gol. Con ello, el delantero del Liverpool acabó el juego con dos asistencias mientras que su compañero consiguió su tercer gol con la selección sueca en 41 partidos.

Es importante recalcar que el gol de Svanberg fue el segundo más rápido en la historia de los Mundiales para un suplente al conseguirlo a los 18 segundos de haber ingresado. El récord le pertenece a Richard Morales, de Uruguay en contra de Senegal en 2002, quien lo logró a los 16 segundos de estar en la cancha.

¿Dónde ver el próximo juego de Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El próximo juego de Suecia está calendarizado para el sábado 20 de junio a las 11:00, tiempo del centro de México. El rival es Países Bajos, quien viene de empatar contra Japón en la primera jornada de actividad del Grupo F. El partido será disputado en el Estadio Houston.

Este será uno de los 32 partidos que transmitirá Azteca Deportes EN VIVO y GRATIS durante todo el torneo. Además, podrás disfrutar los duelos de la Selección Mexicana así como los partidos de semifinales y la gran final.