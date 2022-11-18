Polonia, concentrado dentro de un bunker 5 estrellas

El cuadro de Polonia tuvo una noche de viernes relajada en Doha, Catar en su hotel de concentración que destaca por su lujo y reciente edificación, acompañado de una gran hospitalidad.

Polonia, que se medirá contra México en el Mundial de Catar, está protegido por diferentes cuerpos de seguridad en las inmediaciones de su campamento; patrullas y elementos de vigilancia observan las diferentes entradas y salidas del inmueble.

Pese a ello, permiten que transeúntes se acerquen al acceso principal, buscando ver movimiento de los seleccionados nacionales e incluso dejan pasar a reporteros al lobby, donde un arreglo floral que forma la Bandera de Polonia, luce en la entrada.

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En pantallas le dan la bienvenida al cuadro de Polonia, y mantienen a este conjunto que está en plena concentración con un buen ambiente, al menos así se pudo percibir el viernes por la noche.

Polonia debutará ante México en el Mundial

El equipo de Polonia, debutará midiéndose ante el equipo mexicano, el próximo martes 22 de noviembre, jugando en el Estadio 974, el cual está hecho por contenedores de colores.

Polonia llega con su mejor jugador Robert Lewandowski en gran momento y es el arma con el cual buscará romper con la zaga y arco de México, conjunto que del mismo modo ya está en Catar y apunta a sacar los tres puntos.

¿Cuál es la convocatoria de Polonia para el Mundial?

Wojciech Szczesny (Juventus)

Kamil Grabara (Copenhague)

Lukasz Skorupski (Bologna)

Jan Bednarek (Aston Villa)

Matty Cash (Aston Villa)

Kamil Glik (Benevento)

Jakub Kiwior (Spezia)

Mateusz Wieteska (Clemermont)

Robert Gumny (Augsburgo)

Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovia)

Nicola Zalewski (Roma)

Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab)

Krystian Bielik (Birmingham City)

Piotr Zielinski (Napoli)

Michal Skóraś (Lech Poznan)

Przemyslaw Frankowski (Lens)

Sebastian Szymanski (Feyenoord)

Szymon Zurkowski (Fiorentina)

Jakub Kaminski (Wolfsburgo)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Damian Szymanski (AEK Atenas)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Arkadiusz Milik (Juventus)

Krzysztof Piatek (Salernitana)

Karol Swiderski (Charlotte F.C.)



¿Dónde ver México vs Polonia?

La transmisión del debut de México en Catar 2022, la podrás ver el martes 22 de noviembre, a través deAzteca Siete, además de un seguimiento de las acciones minuto a minuto por aztecadeportes.com y nuestra app.