Este aficionado quedó inmóvil en las gradas de la Copa África; ¿por qué sucedió esto?

Bien se indica que la Copa Africana de Naciones tiene una magia particular que regularmente deja imágenes dignas de tendencias en las redes sociales. Pero lo que hoy es muy complicado de conseguir, se logró en el encuentro que Congo tuvo ante Botsuana en la fase de grupos. Allí, un aficionado se quedó completamente inmóvil durante todo el partido. Esta es la inverosímil razón.

¿Por qué este aficionado se quedó parado durante todo el partido?

Hoy la República Democrática del Congo ha sido fuente de diversos reportajes y recibió una atención total tras conseguir su boleto al repechaje a la Copa Mundial de la FIFA en 2026. Sin embargo, ahora fue un detalle en las gradas, lo que atrajo el interés del mundo del deporte. Este hombre lleva el nombre de Michel Kuka Mboladinga y se quedó parado en las gradas todo el juego.

Con una vestimenta que hizo alusión a la bandera congoleña, el hombre vestido de traje se quedó con su mano derecha alzada durante el juego de la Fecha 3 de Fase de Grupos del torneo africano de naciones. En un inicio todo era asombro y confusión, pero posteriormente se conoció que eso fue un homenaje.

El aficionado en mención le rindió tributo a un hombre llamado Patrice Lumumba, quien fue un ex ministro del país africano, el cual es sumamente importante para la gente de Congo. Y aunque horas después se le vio disfrutando de una fiesta en contraste con lo visto en el estadio, esta es parte de la historia del hombre al que rindió su debido homenaje.

EL GESTO QUE HA CONMOVIDO AL FÚTBOL AFRICANO🇨🇩⚽



¿Quién es el hombre al que este aficionado homenajeó?

El nombre de la figura política-social es Patrice Lumumba. A principios de los años sesenta, este sujeto fue clave para que Congo consiguiera su liberación del colonialismo belga-estadounidense. En sí, Lumumba es un ícono que le recuerda a los africanos la resistencia, identidad y la dignidad nacional. Este hombre fue perseguido, capturado, descuartizado y disuelto en ácido. Hoy su estatua (pose homenajeada por este fanático) se encuentra en la ciudad de Kinshasa.