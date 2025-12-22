ÚLTIMO MOMENTO: Este fue el resultado de Sudáfrica en su debut en la Copa de África

Sudáfrica tuvo un debut victorioso en la Copa Africana de Naciones tras vencer 2-1 a su similar de Angola. Appollis y Forster fueron los anotadores por parte del que será rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026. Con ello, el cuadro dirigido por Hugo Bross cumplió las expectativas y reiteró su candidatura a ser uno de los protagonistas en el certamen internacional.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Querétaro ficha a jugador mexicano procedente del Manchester City

A pesar que de en un lapso de tiempo parecía que el empate prevalecía entre Sudáfrica y Angola, apareció Forster a 11 minutos del silbatazo final para darle un merecido triunfo a su selección. Con este resultado, se ponen como líderes momentaneamente a espera de lo que suceda entre Egipto y Zimbawe en su respectivo partido. Será el 26 de diciembre cuando Sudáfrica se enfrente a Salah y compañía, para después cerrar la fase de grupos con Zimbawe.

¿Cuándo es el México vs Sudáfrica?

El Estadio Banorte será testigo del primer partido del Mundial 2026 en el cual se enfrentarán la Selección Mexicana de Javier Aguirre y el conjunto africano. Dicho cotejo está programado para el jueves 11 de junio y será una reedición de lo sucedido en la justa mundialista de 2010. Cabe recordar que, nuestro país igualó a un tanto en el partido inaugural de Sudáfrica 2010 con tanto de Rafael Márquez, hoy auxiliar del 'Vasco'.

