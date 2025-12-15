¿Por qué Ángel Correa pateó el último penal de Tigres ante Toluca si no le tocaba?

Tras una tanda de penales para el infarto, Toluca venció a Tigres de la UANL en la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Alexis Vega marcó el penalti definitivo y se lo dedicó a otro equipo, mientras que Ángel Correa fue quien falló la penúltima ejecución de las 24 que hubo en total entre ambos equipos.

Una de las dudas que surgió fue por qué el mediapunta argentino pateó el último penal de Tigres pese a que no le tocaba según el orden en el que habían ejecutado en la primera tanda (Vega y Correa patearon el tiro número 12 de cada equipo, luego de que todos ya habían tirado una vez). Mientras tanto, Guido Pizarro sufría y el 'Turco' Mohamed se encomendaba a su cábala .

|Instagram @angelcorrea32

Angelito había ejecutado el quinto penal de la serie de 5 y lo convirtió. Sin embargo, llegaron a patear hasta los porteros de cada equipo (fallaron ambos) y tuvo que reiniciarse la tanda. No obstante, no pateó Nicolás Ibáñez (había fallado el primer disparo), sino que le cedió su lugar a Correa. A pesar de la confusión de muchos: esto es completamente válido.

TE PUEDE INTERESAR:



Ángel Correa sí podía patear el 12º penal entre Tigres y Toluca

Aunque hubo una confusión generalizada, en la transmisión oficial los narradores de TV Azteca 7 aclararon rápidamente que estaba permitida la ejecución por parte de Ángel Correa. Es que la IFAB (International Football Association Board), organismo mundial que crea y actualiza las Reglas del Juego del futbol, lo permite.

En primer lugar la regla 10.3 dice que “si, después de ejecutar ambos equipos sus cinco lanzamientos, el marcador siguiera empatado, se proseguirá con los tiros penales hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro tras ejecutar el mismo número de lanzamientos”.

En ese sentido, también agrega una oración que brinda precisiones al respecto. “La regla anterior será aplicable a la secuencia posterior de tiros, aunque los equipos podrán cambiar el orden de los lanzadores”, explica el reglamento.

En el sitio Football Rules de la IFAB se especifica aún con más claridad. “Si todos los jugadores han realizado un tiro y el marcador sigue empatado, se realiza una segunda ronda de tiros: los equipos pueden cambiar el orden de los pateadores para esta ronda”, explica el organismo. En ese sentido, fue legal el penal de Ángel Correa.

