Qué dicen los colombianos sobre Kevin Mier: así lo califican en su propio país desde que juega en Cruz Azul

Para el parón de selecciones, varios jugadores de Cruz Azul fueron llamados para representar a su país y, mientras el futuro de Luka Romero con la Selección Mexicana es incierto , Kevin Mier se alista para sumar minutos con la selección colombiana. El portero de La Máquina no ha tenido un buen inicio en este Apertura 2025, pero de todas formas fue llamado por su seleccionador y en Colombia opinan sobre su rendimiento.

Algunos aficionados no están contentos con su convocatoria, ya que en redes sociales se pueden leer comentarios como: “Llegó el sin manos”. Por otro lado, medios colombianos como Antena 2 señalan que Mier “ha dejado mucho que pensar en la presente temporada”. Indican que el portero ha cometido varios errores infantiles que le han costado a Cruz Azul importantes partidos. Por otro lado, el calendario de Cruz Azul en septiembre es tenebroso .

Ulises Naranjo/Ulises Naranjo Kevin Mier of Cruz Azul during the 17th round match between Toluca and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Nemesio Diez Stadium, on April 19, 2025 in Toluca, Estadio de Mexico, Mexico.

Sin embargo, el mismo medio también comparte que “sus últimos tres duelos de la Liga MX ha salido victorioso y con tan solo cuatro goles en contra”. Lo cierto es que Mier llega con más dudas que certezas, aunque tiene altas probabilidades de ser titular con Colombia, pues Néstor Lorenzo, seleccionador del equipo, no cuenta con muchas opciones en dicha posición.

TE PUEDE INTERESAR:



Por otro lado, el portal colombiano Futbol Red titula que “Kevin Mier llega enchufado a Selección” tras haber sido figura en la victoria de Cruz Azul contra Chivas. “Mier mostró gran rendimiento ante Guadalajara e hizo que Cruz Azul lograra su quinta victoria al hilo en el torneo Apertura”, expresó el medio.

¿Kevin Mier será titular con Colombia?

Lorenzo reveló que la lucha en la portería estará entre Camilo Vargas (Atlas) y Kevin Mier: “Camilo ha recuperado nivel, pero su equipo no está bien. Recibe goles, pero uno analiza puntualmente la jugada y la mayoría de los goles no tiene nada que ver, cosas que le pueden hacer a cualquier arquero y Kevin está bien, Cruz Azul juega mejor, es protagonista y juega grandes partidos”, expresó en conferencia.